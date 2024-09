(TBTCO) - Với sáng kiến “Xây hy vọng, Dựng tương lai”, mỗi giao dịch từ 300.000 đồng được thực hiện bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng VPBank Mastercard, Mastercard sẽ đóng góp 7.100 đồng vào Quỹ Tấm Lòng Việt. Năm 2023, với sự hỗ trợ từ hơn 3,5 triệu giao dịch bằng thẻ VPBank Mastercard, sáng kiến đã thành công đóng góp hơn 4,8 tỷ đồng, góp phần xây dựng 10 điểm trường và cung cấp tài liệu học tập thiết yếu cũng như lương thực thực phẩm cho trẻ em tại các địa phương khó khăn của Việt Nam.

Mastercard và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố tiếp tục triển khai sáng kiến hợp tác ​​thiện nguyện “Xây hy vọng, Dựng tương lai”. Được khởi động vào năm 2023, chương trình ra đời nhằm hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam có cơ hội được tiếp cận giáo dục, bằng việc gây quỹ xây dựng trường học và cung cấp lương thực thực phẩm cho chương trình ‘Cặp lá yêu thương’ thông qua Quỹ Tấm lòng Việt.

“Xây hy vọng - Dựng tương lai” là chương trình thiện nguyện ý nghĩa mà Mastercard cùng VPBank triển khai.

Tại các khu vực miền núi Việt Nam, khả năng tiếp cận trường học, tài liệu học tập cơ bản và ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, cản trở việc học tập của trẻ em. Theo khảo sát vẫn còn 16,3% địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới chưa có phòng học kiên cố. Nhận thức được những khó khăn này, Mastercard và VPBank đã chung tay hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa thông qua sáng kiến “Xây hy vọng, Dựng tương lai”, tạo điều kiện cho các em có một hành trình giáo dục bền vững hơn.

Trong năm thứ hai triển khai, sáng kiến “Xây hy vọng, Dựng tương lai” sẽ được khởi động bằng giải chạy dành cho trẻ em Mastercard Kids Run vào tháng 10. Giải chạy với cự ly 600m sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút hơn 500 vận động viên nhí từ 5 đến 10 tuổi tham gia. Với lộ trình qua các địa danh lịch sử của Hà Nội như Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn… giải chạy không chỉ là cơ hội để các em nhỏ tận hưởng cảnh đẹp của thủ đô mà còn mang đến cơ hội trải nghiệm các hoạt động bổ ích, khuyến khích các em xây dựng lối sống và thói quen thể dục lành mạnh ngay từ nhỏ.

Tiếp nối giải chạy, từ tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2024, với mỗi giao dịch từ 300.000 đồng được thực hiện bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng VPBank Mastercard, Mastercard sẽ đóng góp 7.100 đồng vào Quỹ Tấm Lòng Việt, để tài trợ chương trình ‘Cặp lá yêu thương’. Chương trình này sẽ thực hiện khảo sát tại các địa phương có nhu cầu và kết nối với sáng kiến ​​để xây dựng hoặc cải tạo trường học.

Năm 2023, sáng kiến “Xây hy vọng, Dựng tương lai” đã gặt hái những kết quả tích cực, thu hút hơn 500 em nhỏ tham gia cùng gần 10.000 khán giả đến xem và cổ vũ. Với sự hỗ trợ từ hơn 3,5 triệu giao dịch bằng thẻ VPBank Mastercard, sáng kiến đã thành công đóng góp hơn 4,8 tỷ đồng, góp phần xây dựng 10 điểm trường và cung cấp tài liệu học tập thiết yếu cũng như lương thực thực phẩm cho trẻ em tại các địa phương khó khăn của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thùy Dương – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị của VPBank chia sẻ: “Trong hơn 2 năm qua, VPBank đã phối hợp với VTV Đài truyền hình Việt Nam triển khai chương trình “Cặp lá yêu thương, em vui đến trường” xây mới và sửa sang hơn 50 điểm trường trên khắp mọi miền tổ quốc. Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục đồng hành triển khai sáng kiến “Xây hy vọng, Dựng tương lai” của Mastercard để có thêm nguồn lực, sự hỗ trợ quý báu để thực hiện chương trình này. Những bước chân lặng lẽ nhưng đầy nhiệt huyết của các cán bộ công nhân viên ngân hàng chúng tôi cùng đối tác, sẽ đi tới những vùng xa xôi của đất nước, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chắp cánh ước mơ đến trường cho các em”.

Bà Winnie Wong - Giám đốc quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ: “Với nguyên tắc “Làm hiệu quả bằng cách làm tốt (Doing Well by Doing Good), Mastercard luôn đặt việc hỗ trợ cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động là ưu tiên hàng đầu. Mastercard rất vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng VPBank triển khai sáng kiến “Xây hy vọng, Dựng tương lai”. Sáng kiến này không chỉ mang lại cơ hội cho trẻ em được tiếp cận giáo dục mà còn cho phép các chủ thẻ chung tay tạo ra tác động tích cực đến đời sống của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Trước đó, Mastercard đã triển khai nhiều chương trình nhằm trao quyền và hỗ trợ các cộng đồng yếu thế, bao gồm sáng kiến Strive Women cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, hay chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” mang tới cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho hàng ngàn phụ nữ yếu thế và chương trình chủ lực Girls4Tech truyền cảm hứng cho các bạn nữ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực STEM./.