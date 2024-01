NCB đảm bảo an toàn hoạt động trong 2023, kinh doanh ngoại hối là điểm sáng

(TBTCO) - Hết quý IV/2023, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB; mã Ck: NVB) tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, cán mốc 1 triệu khách hàng và đạt hơn 96.249 tỷ đồng tổng tải sản, vượt mục tiêu cả năm đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

NCB vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023, trong đó, tăng trưởng khách hàng, huy động vốn và tăng trưởng ngoại hối tiếp tục đạt kết quả vượt trội.

Cụ thể, tổng tiền gửi khách hàng tại NCB tại 31/12/2023 vẫn đạt hơn 76.850 tỷ đồng, tăng gần 1.490 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý III và tăng 5.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 7,7% so với thời điểm 31/12/2022.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và phát hành giấy tờ có giá của NCB tăng trưởng mạnh. Tính đến 31/12/2023, hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục là điểm sáng khi đạt doanh thu luỹ kế năm 2023 gần 202,5 tỷ đồng, tăng gần 142% so với năm 2022. Phát hành giấy tờ có giá tại NCB tăng trưởng 59% so với cuối năm 2022, đạt giá trị gần 3.167 tỷ đồng. Đặc biệt, tổng tài sản của NCB cuối 2023 đạt gần 96.249 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối 2022 và vượt kế hoạch đề ra.

Kết thúc quý IV/2023, NCB đã thành công cán mốc 1 triệu khách hàng theo mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. NCB cũng đầu tư mạnh mẽ về nền tảng công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số và xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt bằng việc đưa vào vận hành và liên tục nâng cấp ngân hàng số NCB iziBankbiz dành cho khách hàng doanh nghiệp và NCB iziMobile cho khách hàng cá nhân.

NCB triển khai các dự án chuyển đổi số toàn diện, tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu, nền tảng hạ tầng công nghệ.

Lũy kế năm 2023, tổng thu nhập hoạt động thuần hợp nhất đạt hơn 719 tỷ đồng. Các chỉ số an toàn hoạt động của NCB tiếp tục duy trì và đảm bảo giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 13,79%, cho thấy ngân hàng đang duy trì một “bộ đệm thanh khoản” có khả năng chống chịu tốt trước những biến động trên thị trường.

Được biết, năm 2023 NCB đã hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và bắt tay với đơn vị tư vấn chiến lược uy tín hàng đầu thế giới để xây dựng chiến lược mới mang tính bước ngoặt cho NCB giai đoạn 2023 - 2028.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp, khách hàng trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động, những kết quả đạt được đã cho thấy sự chủ động và quyết liệt của NCB trong triển khai các giải pháp tái cơ cấu, hứa hẹn những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việc quyết liệt triển khai tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực điều hành, cải tiến toàn diện sản phẩm và quy trình, triển khai các hoạt động tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đã giúp NCB không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Song song với đó, NCB triển khai các dự án chuyển đổi số toàn diện, tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu, nền tảng hạ tầng công nghệ, không ngừng nâng cấp và số hóa các sản phẩm dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Mới đây, NCB cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng cho các mục tiêu chiến lược đã đề ra./.