Ngành Dự trữ ra quân ngay từ ngày đầu, tháng đầu để đạt kết quả cao nhất

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách dự trữ quốc gia đồng bộ Hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia của ngành đã được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và là cơ sở, là công cụ quản lý quan trọng giúp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngành DTNN đã và đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý dự trữ quốc gia, trong năm đã hoàn thiện 2 đề án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, đó là Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030. Xây dựng trình Bộ Tài chính ban hành các thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật nhập, xuất, bảo quan; định mức hao hụt hàng DTQG; định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG và các thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG do các bộ, ngành quản lý. Ngành đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong công tác xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia làm cơ sở cho công tác quản lý điều hành dự trữ quốc gia. Tổng cục đã thẩm tra hồ sơ dự thảo 32 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công an quản lý; dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ray, dầm cầu đường sắt do Bộ Giao thông vận tải quản lý.