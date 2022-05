(TBTCO) - Vừa qua, một số vụ việc buôn lậu xăng dầu lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và khởi tố hình sự. Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước còn ở mức cao, tình trạng này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây tác động lớn đến thị trường. Bởi vậy, Tổng cục Hải quan đã và đang có những động thái đấu tranh quyết liệt.

Bắt hàng vạn m3 dầu lậu trên biển

Vụ việc điển hình, cuối tháng 2/2022, Tổ công tác thuộc kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3) phối hợp với Phòng 3, C03-Bộ Công an, Đội 9-PC03-Công an TP. Hồ Chí Minh và Trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn đã tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính đối với các tàu Tấn Hào SG-9231, Phúc Thọ SG-3190, tàu Phúc Lộc SG-6148 và boong tông không biển kiểm soát của Công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu Phúc Thọ (Công ty Phúc Thọ).

Từ kết quả kiểm tra, khám xét, mở rộng điều tra, xác minh, Hải đội 3 phát hiện, tang vật trên tàu Phúc Thọ SG-3190 có số lượng là 6,067 m3 dầu FO và 1,482 m3 dầu DO. Theo lời khai của các đối tượng liên quan, đây là số dầu thừa ra trong các lần đi giao hàng cung ứng cho tàu biển. Thuyền trưởng tàu SG-3190 cũng như đại diện Công ty Phúc Thọ đều không cung cấp được hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Tương tự, cơ quan hải quan xác định, tang vật trên tàu Tấn Hào SG-9231 có số lượng là 119,116 m3 dầu DO chứa trong hầm 3 và hầm 4 có hồ sơ không phù hợp với lô hàng. Đáng chú ý, tàu Phúc Lộc SG-6148 vận chuyển lô hàng là 78,472

tấn dầu DO thuộc tờ khai 304554979651/G21 ngày 23/2/2022 là số hàng chịu sự giám sát của cơ quan hải quan nhưng không còn trên tàu. Cơ quan hải quan xác định, các đối tượng tự ý phá niêm phong hải quan chuyển số hàng trên qua phương tiện khác, có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Nguồn: Tổng cục Hải quan. Đồ họa: Hồng Vân

Tang vật trên boong tông không biển kiểm soát có số lượng là 37,365 m3 dầu FO thuộc sở hữu của Công ty Phúc Thọ. Theo khai báo của các đối tượng, nguồn gốc số hàng hóa này có được do hốt vét từ các tàu của Công ty Phúc Thọ trong những lần đi cung ứng nhiên liệu cho tàu biển. Tổ công tác xác định đây là hàng tạm nhập tái xuất nhưng không cấp hết mà các đối tượng tự ý thu gom để tiêu thụ nội địa. Người quản lý boong tông cũng như Công ty Phúc Thọ không cung cấp được hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Ngoài số lượng dầu FO và DO có dấu hiệu vi phạm, không hóa đơn chứng từ trên các tàu, Hải đội 3 và các lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều điểm khuất tất trên các tàu chở xăng dầu này. Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan hải quan nhận định đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng trên các tàu có dấu hiệu tội phạm “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài vụ việc nêu trên, hiện cơ quan công an cũng đang điều tra nhiều vụ buôn lậu xăng dầu do Hải đội 3 chủ trì bắt giữ trong thời gian qua, như: Vụ bắt giữ tàu TG-92233-TS vận chuyển 148.875 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ; trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 2 tỷ đồng. Vụ việc này đã được Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố hình sự, chuyển Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền; vụ bắt giữ tàu gỗ TG-91133-TS vận chuyển 45.885 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 600 triệu đồng.

Kiểm soát trên tất cả các tuyến

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng nhạy cảm này, Tổng cục Hải quan đã “phát lệnh” yêu cầu toàn ngành tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu.

Các đơn vị hải quan địa phương đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp thanh tra, kiểm tra, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh xăng dầu. Trong đó đặc biệt tập trung vào xây dựng kế hoạch triển khai công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, xây dựng các phương án, kế hoạch nghiệp vụ để phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên tất cả các tuyến, đặc biệt các cửa khẩu đường bộ, đường biển và vùng biển. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thu thập thông tin, cập nhật tình hình biến động giá xăng dầu nhằm hỗ trợ công tác thông quan hàng hóa kịp thời, đúng quy định, chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế. Đồng thời, trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về hoạt động buôn lậu xăng dầu, với các lực lượng chức năng chống buôn lậu như: Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường và chính quyền các địa phương.

Ở khâu hậu kiểm, Cục Kiểm tra sau thông quan và Vụ Thanh tra - Kiểm tra của Tổng cục Hải quan cũng đang có các giải pháp thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.