(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, ngành Tài chính thời gian qua đã có nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy giao dịch không tiền mặt như hoàn thiện khung khổ pháp lý; tăng cường quy định các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản; thu hẹp dần các khoản được phép chi bằng tiền mặt… và sẽ tiếp tục duy tăng cường các giải pháp này.

99,9% thu - chi ngân sách không tiền mặt

Phát biểu tại hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt", diễn ra vào chiều ngày 14/6 tại TP. Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện “Ngày Thanh toán không dùng tiền mặt” của Ngân hàng Nhà nước và Báo Tuổi Trẻ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mai Thu

Chia sẻ tại hội thảo, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời đại kỷ nguyên số, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã là xu thế tất yếu và đã phổ biến trên thế giới, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Sự phát triển không ngừng của các hình thức, phương tiện thanh toán mới, thanh toán trực tuyến, thanh toán qua Internet, điện thoại di động… đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo minh bạch các hoạt động thanh toán phục vụ nhu cầu chi trả hàng ngày của toàn xã hội.

99% doanh nghiệp nộp thuế điện tử Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hiện tại cơ quan thuế đã kết nối nộp thuế điện tử với 57 ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và triển khai đa dạng các hình thức nộp thuế điện tử. Theo đó, người nộp thuế có thể nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (eTax, eTax mobile), nộp qua Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về thuế T-VAN hoặc qua các dịch vụ ngân hàng (như Internet Banking, Mobile Banking). Theo thống kê của ngành Thuế, đã có khoảng trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động tiến hành các giao dịch nộp thuế điện tử. Trong giai đoạn 2021-2023, số lượng giao dịch nộp thuế điện tử tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm. Trong đó, tổ chức, doanh nghiệp chủ yếu nộp thuế qua dịch vụ thuế điện tử eTax như năm 2023, số tiền nộp là 866.468 tỷ đồng và hơn 4,8 triệu USD. Cá nhân nộp qua dịch vụ thuế điện tử eTax mobile, trong đó có khoảng 920.110 giao dịch, tương ứng với gần 2.646 tỷ đồng. Có thể nói, đến nay cơ bản đã hình thành thói quen của người nộp thuế trong việc áp dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt đối với đời sống xã hội, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. “Trước đây, kho bạc có kho chứa tiền, xe chở tiển, nhưng nay thanh toán không tiền mặt, kho để không, xe thanh lý hết”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngành Tài chính cũng đồng thời tích cực hoàn thiện khung khổ pháp lý để thúc đẩy các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường quy định các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản; thu hẹp dần các khoản được phép chi bằng tiền mặt.

Về thu ngân sách, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước đang không ngừng mở rộng phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại. Kết quả, đến nay hơn 99% giao dịch thu ngân sách đã thực hiện theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Về chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời, triển khai trên diện rộng việc thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách.

Đến nay, đã có hơn 40.000 đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước tự động thanh toán các khoản chi điện, nước, viễn thông trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, với tổng số tiền đã thanh toán là hơn 3.000 tỷ đồng.

“Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên đã đem lại những kết quả tích cực, giúp giảm mạnh tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong thu, chi ngân sách nhà nước. Năm 2023, tỷ lệ thu - chi ngân sách nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 99,9% tổng thu - chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Quang cảnh hội thảo ''Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt", tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Lạc

Tiên phong hưởng ứng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, chi ngân sách nhà nước; đồng thời, nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả, có khả năng liên thông cũng như đẩy mạnh thu, chi ngân sách nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt…

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, cùng với sự phát triển của các hình thức, phương tiện thanh toán, công nghệ hiện đại, xã hội cũng phải đối với mặt với các loại tội phạm công nghệ ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Sớm nhận thức được những khó khăn, thách thức này, ngành Tài chính đã chỉ đạo tổ chức giám sát an toàn an ninh mạng 24/7 để phát hiện và xử lý sớm các cuộc tấn công mạng; đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng và định kỳ trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, ngành Tài chính kết nối, chia sẻ thông tin mã độc và thông tin giám sát an toàn thông tin mạng với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; chuẩn bị kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Công an.

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đã đề ra tại Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đến năm 2025, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng cần phải có sự quyết tâm lớn từ cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu, chi ngân sách.

‘‘Riêng các cơ quan thu, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế qua ngân hàng’’ - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ.