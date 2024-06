Nhiều động lực tăng trưởng khởi sắc, kinh tế phục hồi tích cực

Số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng cao gấp 1,7 lần Số liệu thống kê cho thấy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp gia nhập thị trường, quay trở lại hoạt động trong tháng 5/2024 đạt 20.000 doanh nghiệp, cao gấp 1,7 lần so với doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tính chung cả 5 tháng, xu hướng cho thấy số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tái gia nhập thị trường nhiều hơn so với doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Các chuyên gia cho rằng, con số trên khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh đang tốt hơn và các nhà đầu tư tin tưởng hơn vào việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nên họ sẵn sàng quay trở lại hoạt động, cũng như mong muốn thành lập những doanh nghiệp mới để tham gia vào sản xuất kinh doanh.