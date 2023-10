Những mã chứng khoán nào sẽ bị cắt margin trong quý IV/2023?

(TBTCO) - HOSE đã công bố danh sách 86 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV/2023. Số lượng này tăng thêm 10 mã so với danh sách công bố hồi đầu quý III.

Ảnh TL

Theo danh sách vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố, có 86 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2023.

Trong đó, những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như: Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS); Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM); Công ty CP Chiếu xạ An Phú (APC); Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP); Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE); Công ty CP Tập đoàn nhựa Đông Á (DAG); Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG); Công ty CP Tập đoàn Everland (EVG); Công ty CP Thép Pomina; Công ty CP Rạng Đông Holdings (RDP); Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF).

Ngoài ra còn có: Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (FDC); Công ty CP Garmex Sài Gòn (GMC); Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG); Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC); Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HPX); Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL); Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT); Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC); Công ty CP Xuất nhập khẩu PETROLIMEX (PIT); Công ty CP Đầu tư icapital (PTC); Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVB); Công ty CP Y dược phhẩm Vimedimex (VMD)…

Nhóm thời gian niêm yết dưới 6 tháng nên không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP); Công ty CP Sơn Á Đông (ADP); Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST); Quỹ ETF BVFVN DIAMOND (FUEBFVND); Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (FUEFCV50); Quỹ ETF MAFMVN DIAMOND)…

Một lý do khác khiến nhiều cổ phiếu bị cắt margin đến từ nguyên nhân kinh doanh trong nửa đầu năm 2023 lao dốc dẫn đến lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm.

Trong nhóm này đơn cử như: Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (APH); Công ty CP Tập đoàn ASG (ASG); Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (DC4); Công ty CP Đại Thiên Lộc (DTL); Công ty CP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS); Công ty CP Hacisco (HAS); Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG); Công ty CP MHC (MHC); Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG); Công ty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC); Công ty CP Đầu tư thương mại SMC (SMC)…