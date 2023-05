Novaland thu gần 604 tỷ đồng trong quý I, nỗ lực triển khai các dự án từ quý II/2023

(TBTCO) - Báo cáo tài chính quý I/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã ck: NVL) cho thấy, doanh thu hợp nhất đạt 604 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến từ quý II/2023, Novaland sẽ tập trung cao độ làm việc với các đối tác tài chính, nhà thầu thi công để sớm đưa vào triển khai xây dựng lại các dự án trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh và các đô thị Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram.

Dự án NovaWorld Phan Thiet

Ngày 28/4/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va công bố kết quả kinh doanh quý I/2023. Kết thúc quý I/2023, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 410 tỷ đồng và tổng doanh thu hợp nhất hơn 604 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 453 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và Soho Residence; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 151 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 256.194 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cuối năm 2022. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 136.905 tỷ đồng và 91% tổng hàng tồn kho (tương đương hơn 125.107 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Trong báo cáo ngày 28/4/2023 về việc giải trình chênh lệch từ 10% trở lên lợi nhuận sau thuế hợp nhất, phía Novaland cho biết, quý I/2023 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất giảm 139,2% so với năm 2022 là do doanh thu giảm so với cùng kỳ.

Kể từ năm 2016, khi cổ phiếu Novaland được niêm yết trên sàn chứng khoán thì đây là quý đầu tiên mà tập đoàn này báo lỗ.

Ở một diễn biến khác, theo ghi nhận, gần đây nhiều cổ phiếu bất động sản tăng khá mạnh do đã giảm nhiều cả năm qua và có tín hiệu hồi phục nhờ chính sách. Nhóm cổ phiếu bất động sản thăng hoa, qua đó giúp thị trường chứng khoán có phiên giao dịch hứng khởi trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chỉ số VN-Index hồi phục lại mốc 1.040 điểm.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ (28/4), cặp đôi Vinhomes (VHM) và Vingroup (VIC) đều đóng cửa tại mức giá cao nhất ngày, với mức tăng tương ứng 4,2% và 3,2%. Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu trong ngành bất động sản khác cũng đua nhau nổi sóng.

Điển hình là cổ phiếu HDC của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu đóng cửa tại mức giá 34.950 đồng/ cổ phiếu. Trải qua 19 phiên liên tục (từ ngày 4/4 – 28/4), đây là mức thanh khoản cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.