Quảng Ninh hoàn thành cơ bản các điều kiện phục vụ cho 7 môn thi đấu của SEA Games 31

Chiều ngày 27/4/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) với 7 môn thi đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 22/5 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo công bố thông tin về công tác tổ chức đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thế An

Theo lịch trình dự kiến của Ban tổ chức, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12-23/5/2022 với 40 môn thể thao (526 nội dung thi đấu) được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận.

Quảng Ninh là nơi tổ chức 7/40 môn chính thức, gồm: Bóng chuyền trong nhà (từ ngày 13 - 22/5) tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ; bóng chuyền bãi biển (từ ngày 15 - 20/5); bóng ném bãi biển (từ ngày 6 - 11/5); 3 môn phối hợp Triathlon và Duathlon (ngày 14 - 15/5) tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu; cờ vua (từ ngày 11 - 21/5) tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh (TP. Hạ Long); cờ tướng (từ ngày 14 - 20/5) tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp Legacy Yên Tử (TP. Uông Bí) và bóng đá nữ (từ ngày 11 - 21/5) tại sân vận động Cẩm Phả (TP. Cẩm Phả).

Sau Thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh là địa phương tổ chức số môn thể thao nhiều thứ 2 trong số 12 địa phương đồng đăng cai tổ chức SEA Games 31.

Tính đến thời điểm hiện tại, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã sẵn sàng cho đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu Games 31 với các nội dung chính, quan trọng cơ bản hoàn thành, bao gồm: công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác bố trí, sắp xếp địa điểm ăn, nghỉ, đảm bảo dịch vụ công cộng phục vụ đại biểu, ban tổ chức, trọng tài và các đoàn vận động viên, huấn luyện viên; công tác tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết; công tác triển khai nhiệm vụ y tế và kiểm tra doping; công tác thông tin, truyền thông; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông trong thời gian diễn ra đại hội; công tác tài chính, tài trợ…

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã đưa ra nhiều câu hỏi, làm rõ một số vấn đề xung quanh sự kiện SEA Games 31 được tổ chức tại Quảng Ninh. Trong đó tập trung vào một số vấn đề như: phương án chỗ đỗ xe, bãi xe phục vụ đại hội; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phóng chống cháy nổ, bố trí phân luồng giao thông; tổng kinh phí phục vụ SEA Games; công tác kiểm soát tình trạng nâng giá hàng hóa dịch vụ; việc phát hành vé mời và kiểm soát khán giá, cổ động viên khi mở cửa tự do cho các môn thi đấu; công tác truyền thông cho các sự kiện chính và sự kiện bên lề…

Ngay tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Quảng Ninh và đại diện các địa phương liên quan đã trực tiếp trả lời, làm rõ các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông./.