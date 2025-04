Quý I/2025, Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 47.800 tỷ đồng

(TBTCO) - Quý I/2025, TP. Hải Phòng thu ngân sách đạt 47.873,44 tỷ đồng, tăng 44,16% so với cùng kỳ, bằng 40,83% dự toán Trung ương giao và bằng 40,54% dự toán HĐND thành phố giao.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 3 diễn ra ngày 3/4, báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội TP. Hải Phòng trong quý I/2025, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố trong quý I/2025 ước tăng 11,07% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 6 cả nước.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hải Phòng quý I/2025. Ảnh: Thanh Sơn

Trong đó, nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 12,74%; nhóm dịch vụ ước tăng 9,40%; nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 1,52%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,06% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 47.873,44 tỷ đồng, tăng 44,16% so với cùng kỳ, bằng 40,83% dự toán Trung ương giao và bằng 40,54% dự toán HĐND thành phố giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 28.537,72 tỷ đồng, tăng 48,20% so với cùng kỳ, bằng 55,96% dự toán Trung ương và dự toán HĐND Thành phố giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.742,67 tỷ đồng, tăng 44,04% so với cùng kỳ, bằng 29,89% dự toán Trung ương và dự toán HĐND Thành phố giao.

Ba tháng đầu năm 2025, sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 38,45 triệu tấn, tăng 6,67% so với cùng kỳ. Ảnh: VP Đông Bắc

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 45.390,7 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, bằng 18,91% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,58 tỷ USD, tăng 5,45% so với cùng kỳ, bằng 23,19% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 38,45 triệu tấn, tăng 6,67% so với cùng kỳ, bằng 18,14% kế hoạch năm.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 372,03 triệu USD, tăng 46,84% so với cùng kỳ, bằng 8,27% kế hoạch năm.

Giải ngân vốn đầu tư công tính đến 31/3/2025 đạt 2.505 tỷ đồng, đạt 9,8% so với kế hoạch giao (25.441 tỷ đồng), cao hơn bình quân chung cả nước (9,18%).

Tại phiên họp thường kỳ, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã biểu dương một số địa phương có tỷ lệ thu ngân sách đạt cao so với dự toán như TP. Thủy Nguyên, huyện Tiên Lãng... Đồng thời lưu ý, nhắc nhở các địa phương có mức thu còn thấp như quận Dương Kinh, huyện Cát Hải.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ rõ một số chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch và chưa đạt như kỳ vọng, như: thu hút khách du lịch mới đạt 18%; giải ngân vốn đầu tư công (đạt 9,8%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội mới đạt 18,3%; sản lượng hàng qua Cảng đạt 18%; thu hút nguồn vốn FDI đạt 8% trong khi theo đúng tiến độ, các chỉ tiêu này phải đạt mức 25% trở lên.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu trong quý II/2025, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc đề ra. Trong đó, cần rà soát kỹ lưỡng các công việc được UBND Thành phố giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh hoặc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.