Sửa Thông tư 16, ngân hàng tìm lại ưu thế trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG - TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM: Ngân hàng cần giám sát mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp Liên quan đến huy động trái phiếu, các doanh nghiệp, tổ chức muốn phát hành trái phiếu để huy động vốn hiệu phải xây dựng phương án phát hành giải đáp được đầy đủ các câu hỏi cơ bản: Mục đích đầu tư, hiệu quả đầu tư, lợi nhuận dự tính… Trên cơ sở đó, tổ chức phát hành mới đưa ra mức lãi suất huy động. Nhà đầu tư có quyền phải biết tiền đó đầu tư có đúng như mục đích phát hành không, từ đó mới biết lãi suất được hưởng là đúng với khả năng sinh lời của dự án. Thực tế quan sát của tôi cho thấy, các doanh nghiệp tổ chức phát hành sử dụng vốn phát hành đúng mục đích đều có khả năng trả nợ trái phiếu đúng hạn, trường hợp có khó khăn sẽ được nhà đầu tư chia sẻ. Trường hợp những doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhưng không đưa vào sử dụng đúng mục đích mà không ai kiểm soát, dẫn đến sử dụng vốn không vào đúng dự án, phương án khi phát hành dẫn tới không trả được tiền trái phiếu khi đến hạn là những biểu hiện có phần gian dối với nhà đầu tư. Ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp nào tương tự như cho doanh nghiệp đó vay. Do vậy, bên vay phải ý thức nghĩa vụ của mình, tuân thủ nghiêm túc sự kiểm tra, giám sát, không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để trì hoãn, tránh né thực hiện nghĩa vụ này. ÔNG TRẦN LÊ MINH - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM VIS RATING: Trái phiếu ngân hàng phát hành ra công chúng ít rủi ro Trái phiếu là kênh đang tồn tại và đang phát triển và xu hướng chúng sẽ còn tiếp tục phát triển. Chúng ta thấy rằng nhà đầu tư khi mua TPDN nếu chọn được đúng các doanh nghiệp làm ăn chân chính, sử dụng vốn đúng mục đích thì thường lợi nhuận cũng rất tương xứng. Trong đó, tôi thấy rằng ngân hàng là nhóm phát hành cũng rất tốt và trái phiếu của các ngân hàng phát hành ra công chúng thường có lãi suất cao hơn so với lãi suất tiền gửi, thông thường chênh lệch từ khoảng 1-1,5%. Xu hướng của năm 2024 là các ngân hàng sẽ tiếp tục phát hành và phát hành rất nhiều, đây là kênh các nhà đầu tư có thể cân nhắc thay thế cho kênh tiền gửi ngân hàng. Với doanh nghiệp khác thì hiện tôi chưa phân tích đẩy đủ nhưng riêng với trái phiếu ngân hàng thì cũng chưa thấy có rủi ro chậm muộn thanh toán trái phiếu cho nhà đầu tư. Ngoài ra, trái phiếu ngân hàng và nếu là trái phiếu phát hành ra công chúng thì nhà đầu tư còn có thể giao dịch rất dễ dàng.