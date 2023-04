Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng gắn với hành trình phát triển kinh tế quốc gia

Các ngân hàng dành nguồn lực để giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong những tháng đầu năm 2023 vẫn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 689. Đến nay, các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các tổ chức tín dụng; trong đó tham gia hỗ trợ, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và dành nguồn lực để hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng vay gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đặc biệt, Luật Các tổ chức tín dụng cũng đang trong giai đoạn sửa đổi cũng là một trong những yếu tố mở ra nhiều kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng pháp lý mạnh, trong đó, nhiều quy định trong Nghị quyết 42 dự kiến sẽ được luật hóa trong lần sửa đổi Luật này sẽ giúp các ngân hàng thuận lợi hơn trong việc thực hiện các biện pháp xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Trong nội dung chỉ đạo đối với ngành Ngân hàng, Thủ tướng cũng có những chỉ đạo riêng với các tổ chức tín dụng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tín dụng trong nước đóng vai trò chủ lực; hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025. Ngoài ra, Thủ tướng đặt ra yêu cầu các ngân hàng cần năng động, sáng tạo để thích ứng với quá trình tự do hóa và toàn cầu hóa; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững. Đồng thời, một trong những giải pháp thời gian tới mà người đứng đầu Chính phủ đặt ra với ngành Ngân hàng là phải tăng cường hơn nữa sự hợp tác với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, các ngân hàng nước ngoài, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả.