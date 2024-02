TAL sắp chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần ước thu về 40,3 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco (mã Ck: TAL) vừa mới công bố phương án chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 (mã Ck: CC4).

Thời gian thực hiện chuyển nhượng cổ phần dự kiến trong tháng 3/2024 với giá chuyển nhượng không thấp hơn 13.000 đồng/cổ phần. Hình thức giao dịch thoả thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch UPCoM. Taseco cho biết mục đích chuyển nhượng CC4 là nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

Hiện tại, TAL vẫn đang sở hữu 46,4 triệu cổ phần, chiếm 72,5% vốn điều lệ tại CC4. Nếu giao dịch hoàn tất, TAL sẽ giảm sở hữu tại CC4 xuống còn 43,3 triệu cổ phần, tương ứng 67,66%.

Với mức giá không thấp hơn 13.000 đồng mà TAL chào bán, công ty này có thể thu về tối thiểu 40,3 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh của TAL, trong quý IV/2023, Taseco ghi nhận doanh thu đạt 2.550,1 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 476,37 tỷ đồng, tăng 48,6% so với cùng kỳ. Lũy kế trong năm 2023, Taseco ghi nhận doanh thu đạt 3.238 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 503 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 9/1/2024, TAL đã chính thức giao dịch lần đầu trên UPCoM, với giá tham chiếu 21.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi tăng tích cực vài phiên đầu giao dịch, TAL không giữ được đà tăng và quay đầu giảm dần. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/02, TAL gần như về điểm xuất phát với giá 21.000 đồng/cổ phiếu./.