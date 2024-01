Tập đoàn Trần Anh Long An đã hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023

(TBTCO) - Ngày 9/1/2024, Cục Thuế tỉnh Long An đã có văn bản thông báo về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn, đối với Tập đoàn Trần Anh Long An, đồng thời công ty này được phép tiếp tục sử dụng hoá đơn.

Một dự án được triển khai bởi Tập đoàn Trần Anh Long An

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An (Tran Anh Group) đã nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thông báo số 229945/TB-CTLAND-KĐT ngày 7/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An.

Như vậy, Tran Anh Group đã thực hiện nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023.

Năm 2023 là năm thị trường bất động sản có rất nhiều khó khăn, thêm vào đó tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản. Nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải đối mặt với những thách thức thanh lọc của thị trường trong vấn đề sản xuất kinh doanh và xoay vòng tài chính.

Được thành lập vào năm 2007 bởi doanh nhân Trần Đức Vinh, sau 17 năm phát triển, Tran Anh Group được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn trên thị trường phía Nam.

Trong giai đoạn đầu, Tran Anh Group phát triển các dự án khu dân cư nhà ở quy mô vừa tại địa bàn tỉnh Long An với loạt dự án như: KDC Mỹ Hạnh Hoàng Gia, Bảo Ngọc Residence, Trần Anh Riverside, Solar City…

Sau đó, Tran Anh Group bắt đầu mở rộng mạng lưới các công ty con, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn – thiết kế và xây dựng.

Hiện, Tran Anh Group đang sở hữu và phát triển hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn trải dài ở nhiều tỉnh, thành như: Khu đô thị Phúc An City, khu đô thị Lavila Green City (Long An); khu đô thị Phúc An Garden, khu đô thị Phúc An Ashita (Bình Dương); khu đô thị Phúc An Asuka (An Giang),…

Ngoài lĩnh vực bất động sản dân dụng, Tran Anh Group còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp khi đang triển khai và vận hành Khu công nghiệp Trần Anh Tân Phú có quy mô 262ha tại huyện Đức Hòa, Long An.