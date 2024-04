Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Khoản vay hợp vốn có kỳ hạn 3 năm được chào bán chọn lọc tới một số nhà đầu tư vào tháng 1 năm nay. Khoản tín dụng này nhận được phản hồi và tiếp nhận tích cực từ các định chế tài chính quốc tế hàng đầu, với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao. Sự quan tâm này đã khẳng định mức độ tín nhiệm và danh tiếng của Techcombank trên thị trường tài chính thế giới.

Khoản vay được bảo lãnh phát hành và cấp vốn trước toàn bộ bởi các ngân hàng First Abu Dhabi Bank PJSC, Landesbank Baden-Württemberg, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd. và Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Đây là các đối tác chính thực hiện thu xếp, bảo lãnh phát hành và dựng sổ khoản vay. Các ngân hàng tham gia khác đến từ nhiều khu vực đa dạng, gồm Trung Đông, Philippines, Trung Quốc và Đài Loan. Khoản tín dụng này cũng rất thành công trong việc thu hút và mở rộng đối tác cho vay hợp vốn của Techcombank, với số lượng ngân hàng lần đầu cho vay đạt mức quá bán.

Việc huy động thành công khoản vay hợp vốn này tiếp tục minh chứng cho sự tin tưởng của thị trường dành cho Techcombank cũng như vị thế vốn và thu nhập của ngân hàng, trong bối cảnh kinh tế chững lại kéo dài cũng như thị trường trong nước đối mặt nhiều thách thức.

Khoản tín dụng này nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động nói chung cho Techcombank và vì vậy, sẽ giúp Techcombank đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn trung và dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ ngày càng cao của khách hàng.