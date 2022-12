(TBTCO) - Chiều ngày 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì phiên họp lần thứ 19 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì phiên họp lần thứ 19 của Ban Chỉ đạo.

Cùng tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ.

Tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu các địa phương có bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phiên họp nhằm đánh giá lại các công việc đã được triển khai sau phiên họp thứ 18, góp phần chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe, vui tươi, phấn khởi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Muốn vậy, phải kiểm soát tốt hơn dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch; khắc phục các vấn đề liên quan tới thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; cung ứng các điều kiện cần thiết để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu các địa phương có Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thủ tướng mong các đại biểu bám sát các báo cáo trung tâm, từ đó có ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề liên quan xử lý chống dịch, tiêm chủng, nhất là cho trẻ em; những vướng mắc mà Ban Chỉ đạo cần tháo gỡ.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", từ phiên họp thứ 18 ngày 6/11/2022 đến nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các tiểu ban, các bộ, cơ quan, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, công tác bảo đảm an sinh xã hội, công tác triển khai phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cung ứng đủ vaccine và đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp "2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác) để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới...

Do đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương tiếp tục được kiểm soát; chiến dịch tiêm chủng đã đạt kết quả khả quan, tỉ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam đã ở mức rất cao và là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch, những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp, nguy cơ gia tăng trở lại, do đó việc tiêm chủng vaccine vẫn là biện pháp quan trọng nhất trong phòng, chống dịch hiện nay.

Trên thế giới, theo công bố của WHO, số ca tử vong do COVID-19 hàng tuần hiện chỉ bằng khoảng 1/5 so với 1 năm trước, nhưng vẫn còn ở mức cao; một số nước vẫn phát hiện hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày.

Tại Việt Nam, 30 ngày gần đây, cả nước ghi nhận 12.008 ca mắc mới (giảm 23,5% so với 30 ngày trước đó), 11 ca tử vong (tăng 2 ca); số ca mắc mới trung bình 7 ngày đang ở mức 280 ca; riêng ngày 18/12/2022, ghi nhận 177 ca, thấp nhất trong 60 ngày qua.

Mặt khác, thế giới xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm mới, diễn biến phức tạp; nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi luôn hiện hữu. Việt Nam đã phát hiện 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (nguồn lây từ nước ngoài), dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp, dịch adenovirus vẫn đang lưu hành.

Bên cạnh đó, đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên chưa đạt tiến độ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.