(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng với cách làm sáng tạo, Viettel sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang)

Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền kinh tế độc tập, tự chủ và hội nhập; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; lãnh đạo các Bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công Thương, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi thăm, kiểm tra cơ sở vật chất tại khu công nghệ cao của Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn. Buổi làm việc được kết nối với điểm cầu chi nhánh Viettel tại 63 tỉnh, thành phố và 10 thị trường nước ngoài.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng cho biết, trong hơn 30 năm hình thành và phát triển, Viettel phát triển nhanh, hiện hoạt động kinh doanh ở hơn 10 quốc gia, với gần 50 ngàn cán bộ, chiến sỹ, nhân viên.

Viettel đạt doanh thu hợp nhất duy trì gần 150 nghìn tỷ/năm; lợi nhuận trước thuế luôn duy trì khoảng 40 nghìn tỷ/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu luôn duy trì hơn 25%.

Riêng 7 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức ở cả trong và ngoài nước, kết quả kinh doanh của Tập đoàn đạt kết quả khá tích cực với doanh thu hợp nhất đạt 92,9 nghìn tỷ đồng, đạt 56,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 31,2 nghìn tỷ đồng, đạt 73,6% kế hoạch năm; nộp ngân sách 24,3 nghìn tỷ, đạt 64,8% kế hoạch năm.

Năm 2020 và 2021, Viettel trở thành doanh nghiệp Việt Nam có sức ảnh hưởng nhất về đổi mới sáng tạo khu vực Nam Á và Đông Nam Á; là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam, đứng số 1 tại Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và thứ 18 trên bảng xếp hạng các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới năm 2022 với giá trị thương hiệu đạt 8,7 tỷ USD.

Viettel cũng luôn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của đất nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Đến nay, Viettel đã đóng góp khoảng 15 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Viettel đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành một số kiến nghị về cơ chế, chính sách để Viettel tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, tham gia vào phát triển năng lượng xanh, hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước; cho phép Viettel tăng tính chủ động trong công tác đầu tư, tiền lương và tổ chức...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành đánh giá cao quá trình phát triển cũng như trách nhiệm xã hội của Viettel; đồng thời cho rằng, cùng với phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, Viettel cần phát triển mạnh mẽ công nghiệp phần mềm, tham gia bảo đảm an toàn an ninh mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số-xã hội số...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tích Tập đoàn đạt được thời gian qua, khẳng định Viettel đã chuyển đổi hiệu quả từ một đơn vị quân đội thành đơn vị lưỡng dụng; đóng góp vào ngân sách Nhà nước; góp phần phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ nước nhà. “Viettel hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn, phát triển trong khăn,” Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng cho rằng, Viettel đã thích ứng và phát triển, biến cái không thể thành cái có thể, với tầm nhìn “sáng tạo vì con người” và sứ mệnh “tiên phong chủ lực kiến tạo xã hội số”; là doanh nghiệp luôn coi trọng và đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển; góp phần hình thành nền công nghiệp an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho công cuộc phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số cho người dân.

"Với triết lý 'Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội,' bên cạnh nhiệm vụ chính là hoạt động sản xuất kinh doanh, Viettel đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội," Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Viettel trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước tiêu biểu, là minh chứng cho doanh nghiệp Nhà nước hình thành và phát triển thành công trong quá trình mở cửa và đổi mới của đất nước. Thành tựu của Viettel góp phần khẳng định doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, thể hiện vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Theo Thủ tướng, kết quả này có được do Viettel có sự đoàn kết, thống nhất của Ban lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ, nhân viên ngày đêm lao động, rèn luyện phấn đấu; định hướng chiến lược đúng đắn; bám sát thực tiễn; nghiên cứu gắn liền với phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có những bước đi, cách làm phù hợp từ doanh nghiệp viễn thông trở thành Tập đoàn công nghiệp công nghệ cao của đất nước; luôn luôn đổi mới sáng tạo; luôn hướng về nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ, người lao động của Viettel đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong thời gian qua. Viettel trở thành hình mẫu của một doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình đổi mới và mở cửa của đất nước.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, Viettel có lúc phát triển với tốc độ chậm hơn tốc độ phát triển đất nước; chưa thực sự tiên phong, đi đầu trong xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Thủ tướng nhận định, năm 2022 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại ngày càng quyết liệt; xung đột quân sự Nga-Ukraine tác động sâu rộng đến các quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; kinh tế toàn cầu có khả năng suy thoái, khủng hoảng do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Cùng với đó, xu thế toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và làm thay đổi phương thức sản xuất, quốc gia nào tận dụng được cơ hội sẽ vượt lên và phát triển.

Đối với nước ta, Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Trong đó doanh nghiệp Nhà nước như Viettel giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Do đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Viettel tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tầm nhìn “sáng tạo vì con người” và sứ mệnh “tiên phong chủ lực kiến tạo xã hội số” để thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao mà trực tiếp là nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong quá trình đó, phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chống tham nhũng tiêu cực.

Thủ tướng chỉ đạo, Viettel phải tập trung xây dựng và phát triển, là nòng cốt xây dựng Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; xây dựng, phát triển nền công nghiệp sản xuất thiết bị dân sự, góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Viettel nghiên cứu, sản xuất chip điện tử; phục vụ đắc lực, hiệu quả chuyển đổi số quốc gia với các trụ cột xây dựng Chính phủ số, xã hội số; giữ vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số; làm trung gian thanh toán chuyển mạch, bù trừ điện tử; xây dựng dữ liệu quốc gia; tăng cường an ninh, an toàn viễn thông, an toàn mạng.

Viettel phải tiếp tục đầu tư cho hạ tầng chiến lược viễn thông, viễn thám, phát triển logistics, thương mại điện tử; đầu tư ra nước ngoài phải chắc chắn, hiệu quả, đúng pháp luật của Việt Nam và nước sở tại; góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa Việt Nam với các nước; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đầu tư cho các địa bàn còn khó khăn, kết hợp an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viettel tham gia tích cực vào chuyển đổi năng lượng xanh, sạch; chuyển đổi kinh tế xanh; góp phần bảo vệ Trái đất, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, quản trị quốc gia để xây dựng các mô hình đa dạng hơn, phù hợp từng giai đoạn, thích ứng hiệu quả. “Viettel phải triển khai các công việc có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, làm việc gì dứt điểm việc đó,” Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu Viettel tiếp tục làm tốt hơn nữa trách nhiệm với xã hội, giữ vững và làm đẹp thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đồng thời tiếp tục giữ vững nội bộ luôn đoàn kết; không tự mãn, chủ quan; đảm bảo đời sống tốt cho cán bộ, nhân viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nghe giới thiệu về các sản phẩm trang bị kĩ thuật công nghệ cao do Viettel đang nghiên cứu, sản xuất.

Đối với các nội dung đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Viettel, Thủ tướng cho rằng đây đều là những đề xuất xác đáng, thiết thực. Những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, thì Bộ Quốc phòng chỉ đạo nghiên cứu, hoàn chỉnh, tổng hợp báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ.

Những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách và trách nhiệm của các bộ, ngành địa phương, giao các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất, giúp Viettel tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp trình Thường trực Chính phủ xem xét.

Trước vận hội mới của đất nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi niềm tin và mong muốn tập thể Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động Viettel luôn phát huy tinh thần người lính, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả mặt trận kinh tế, quốc phòng, an ninh. Thủ tướng tin tưởng với cách làm sáng tạo, bề dày truyền thống, Viettel sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó./.