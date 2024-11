Tín dụng tăng tốc để “cán đích”, giá vàng “tuột dốc” không phanh

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/11:

(TBTCO) - Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động điều chỉnh chỉ tiêu cho từng ngân hàng. NHNN đề nghị các ngân hàng tập trung nguồn tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế. Việc này nhằm hạn chế nợ xấu gia tăng và đảm bảo an toàn hệ thống. Trong khi đó, diễn biến thị trường ghi nhận giá vàng thế giới và giá vàng trong nước “tuột dốc” mạnh.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt thị trường mở

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 31/10, tín dụng đã tăng 10,08% so với cuối năm 2023 và tăng 16,65% so với cùng kỳ. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 là khoảng 15%. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhận định, tốc độ tăng hiện tại phù hợp với kế hoạch đã đặt ra, đáp ứng nhu cầu vốn, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, NHNN đề nghị các nhà băng tập trung nguồn tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế. Việc này nhằm hạn chế nợ xấu gia tăng và đảm bảo an toàn hệ thống.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, trong điều hành chính sách tiền tệ, 3 chỉ số quan trọng nhất là lãi suất, tỷ giá và tín dụng và NHNN phải thực hiện rất căn cơ. Trước hết là NHNN phải ổn định an toàn hoạt động của hệ thống. Khi hệ thống thanh khoản của tổ chức tín dụng được cải thiện thì NHNN mới nới room tín dụng. Về cơ bản, NHNN với vai trò đặt an toàn hoạt động của hệ thống lên hàng đầu, nên NHNN đã xử lý để ổn định thị trường ngoại hối và an toàn của hệ thống.

Tín dụng đã tăng 10,08% so với cuối năm 2023 và tăng 16,65% so với cùng kỳ. Ảnh: T.L

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, dù đến 31/10, tăng trưởng tín dụng mới tăng 10,08% so với cuối năm 2023 (tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái) nhưng vẫn có nhiều khả năng đạt được định hướng đề ra vì tăng trưởng tín dụng thường tăng cao trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt là 2 tháng cuối năm. Thống kê tăng trưởng tín dụng 2 tháng cuối năm của mấy năm gần đây thì thấy đều tăng khá cao, có những năm tăng 4-5%. Vì đây là khoảng thời gian có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, thiết bị phục vụ Tết và những khoản vay ngắn hạn tăng để mua hàng, cung ứng hàng dịp Tết. Do đó, khả năng tăng trưởng tín dụng có thể đạt được khoảng 15%.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) tăng điểm mạnh 5 phiên liên tiếp. Chiều ngày 15/11 (giờ Việt Nam), DXY neo ở mức 106,95 điểm - cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây sau khi thị trường đánh giá khả năng lạm phát tại Mỹ có thể gia tăng trở lại trong 4 năm nhiệm kỳ tiếp theo của tân Tổng thống Donald Trump, khiến những lựa chọn chính sách của FED bị thu hẹp dần.

Trong bối cảnh hiện nay, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt thị trường mở để vừa ổn định tỷ giá vừa đảm bảo thanh khoản cho hệ thống, trong tuần NHNN hút ròng hai phiên đầu tuần rồi bơm ròng vào các phiên ngày 13 và 14/11.

Cụ thể, phiên 13/11, NHNN chào thầu 30.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất ở mức 4%. Có 29.999,93 tỷ đồng trúng thầu. Có 14.999,99 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu ở kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 300 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất trở lại mức 4%. Có 5.300 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN bơm ròng 19.999,94 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở.

Tiếp đó ngày 14/11, NHNN chào thầu 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn 07 ngày, lãi suất ở mức 4,0%. Có 19.999,91 tỷ đồng trúng thầu. Có 15.000 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố. NHNN chào thầu tín phiếu NHNN ở kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 1.450 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất trở lại mức 4,0%. Có 6.300 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN bơm ròng 9.849,91 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở.

Giá vàng tiếp tục lao đốc không phanh

Diễn biến đáng chú tuần qua với giá vàng là sự tuột dốc mạnh của giá vàng thế giới sau một giai đoạn tăng nóng trước đó. Giá vàng thế giới ghi nhận giảm 5 phiên liên tiếp do vừa chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, sáng ngày 15/11 giá vàng niêm yết ở mức 2.566,31 USD/Ounce, giảm hơn 200 USD/ounce so với vùng đỉnh.

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, nguyên nhân trực tiếp khiến giá vàng thế giới hạ chính là đồng USD tăng giá, tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ dưới thời kỳ chính quyền của ông Donald Trump nhiệm kỳ 2, đồng thời tâm lý thị trường thay đổi sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5/11.

Giá vàng trong nước giảm mạnh tuần thư hai liên tiếp. Ảnh: T.L

Ông Trần Duy Phương dự báo, giá vàng thế giới còn khả năng suy giảm thêm 70-80 USD nữa, về khoảng 2.550 USD/ounce, thì mới kết thúc việc điều chỉnh này. Đến năm 2025, nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng. Giá vàng có thể tăng trở lại lên mốc 2.800 USD, 2.900 USD/ounce trong năm nay, nhưng để chạm tới mốc 3.000 USD/ounce là rất khó.

Cùng chiều với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng “rơi tự do” về dưới mốc 80 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC trong nước ngày 15/11 giữ ở mức 83,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 80 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 2 triệu đồng/ lượng so với tuần trước đó.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng giảm mạnh về mức dưới 80 triệu đồng/lượng. Thời điểm đầu giờ chiều ngày 15/11, tại DOIJ giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 82,7 triệu đồng/lượng bán ra trong khi mua vào ở mức 81 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết lên mức 80,7 – 82,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn ở mức 80,78 triệu đồng/lượng mua vào trong khi giá bán ra là 82,68 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước giá vàng nhẫn đã giảm khoảng 2-3 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong vòng hai tuần giá vàng SJC đã giảm hơn 6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm 8-9 triệu đồng/ lượng.