Tôi chọn từ khóa “Khát vọng Việt Nam Hùng cường”!

Các vụ đại án 2023 Vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Tháng 12/2023, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can. Trong đó, bà Lan bị cáo buộc sử dụng 1.000 công ty để lập khống các hợp đồng tín dụng, rút 1 triệu tỷ đồng khỏi Ngân hàng SCB, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng. Vụ án được đánh giá là kỷ lục về số tiền đưa và nhận hối lộ. Vụ Việt Á: Liên quan đến 3 cựu Ủy viên Trung ương và 36 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương. Phiên tòa khai mạc sáng 3/1/2024 và kéo dài đến 12/1. Có hơn 70 luật sư tham gia bào chữa. Vụ án “Chuyến bay giải cứu”: Vụ án có 25 bị cáo là các quan chức cấp cao, cán bộ được giao trọng trách xét duyệt hồ sơ các chuyến bay đưa công dân về nước đã nhũng nhiễu, nhận hối lộ tổng số gần 165 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng… Ngày 27/12/2023 tòa đã tuyên 3 án chung thân và các mức án nghiêm khắc khác, buộc nộp lại số tiền nhận hối lộ. Vụ Tân Hoàng Minh: Tháng 11/2023, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Đỗ Anh Dũng cùng con trai và nhóm thuộc cấp mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng. Vụ FLC: Vụ án liên quan đến Công ty cổ phần tập đoàn FLC kết thúc điều tra tháng 10/2023. Ngày 31/1/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT. Vụ án này xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.