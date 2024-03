Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu UBND thành phố thành lập DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tham mưu cho UBND thành phố ban hành điều lệ và điều lệ sửa đổi, bổ sung của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của hội đồng thành viên, chủ tịch công ty trực thuộc; tham mưu UBND thành phố xây dựng đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DN căn cứ quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN và tiêu chí phân loại DN nhà nước, DN có vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ…