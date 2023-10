TP. Hồ Chí Minh: Tập trung chống thất thu thuế xuất nhập khẩu

Số thu bình quân ngày đạt thấp 10/12 chi cục hải quan có số thu bình quân ngày thấp hơn so với chỉ tiêu pháp lệnh. Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực III thu 56 tỷ đồng/ngày, đạt 80,49% so với số thu bình quân ngày theo chỉ tiêu pháp lệnh là 69,6 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công thu 200 triệu đồng/ngày, đạt 27,7% so với số thu bình quân ngày theo chỉ tiêu pháp lệnh là 700 triệu đồng...