TPBank – Uy tín vững chắc như “vàng ròng” giữa biến động thị trường

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động, TPBank vẫn khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Ở thời điểm nền kinh tế thế giới liên tục đối mặt với nhiều bất ổn, vàng tiếp tục là kênh đầu tư an toàn được nhiều người tìm đến. Và cũng trong bối cảnh ấy, uy tín của một tổ chức tài chính – dù là ngân hàng hay doanh nghiệp lại càng trở thành thước đo quan trọng hàng đầu với nhà đầu tư, khách hàng và toàn thị trường.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra vào sáng 24/4 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT TPBank – ông Đỗ Minh Phú đã đưa ra một so sánh đầy ý nghĩa: “Vàng có thể tăng giá do tâm lý trú ẩn của nhà đầu tư, nhưng có một thứ giá trị không biến động theo thị trường – đó là uy tín thực chất của doanh nghiệp.” Với ông, niềm tin và uy tín là “vàng ròng” – không cần đo bằng chỉ số, mà được đo bằng hành động, kết quả và niềm tin của khách hàng. Và TPBank chính là minh chứng sống động cho định nghĩa ấy.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của TPBank.

Uy tín làm nên thương hiệu – bản lĩnh làm nên kết quả

Năm 2024 và đầu 2025 là giai đoạn nhiều thách thức: kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, lãi suất giằng co, dòng vốn đầu tư có dấu hiệu phân tán. Nhưng TPBank vẫn duy trì phong độ ổn định, liên tục ghi nhận những con số ấn tượng: lợi nhuận trước thuế quý I/2025 đạt hơn 2.100 tỷ đồng – tăng 15% so với cùng kỳ; tổng tài sản vượt mốc 400.000 tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 1,5%. Ngân hàng đặt mục tiêu đạt 9.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm, tăng 18% so với năm trước. Không chỉ vậy, TPBank còn tiếp tục duy trì chỉ số an toàn vốn (CAR) ở mức cao và được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng là một trong 14 ngân hàng có tầm ảnh hưởng hệ thống tại Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng cho một hệ sinh thái tài chính vận hành hiệu quả, minh bạch và chuyên nghiệp.

Uy tín của TPBank không chỉ được thể hiện qua kết quả kinh doanh ấn tượng mà còn qua sự công nhận từ các tổ chức uy tín. Năm 2024, TPBank tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 10 ngân hàng Việt Nam uy tín và đứng thứ 5 trong số các ngân hàng tư nhân uy tín theo đánh giá của Vietnam Report . Đồng thời, giá trị thương hiệu của TPBank được Brand Finance định giá đạt 461 triệu USD, xếp hạng 23 trong 100 thương hiệu giá trị nhất tại Việt Nam.

Ngọn cờ tiên phong trong chuyển đổi số – nơi giá trị thương hiệu được tôi luyện như vàng ròng

Với định hướng phát triển bền vững và tầm nhìn trở thành ngân hàng số hàng đầu, TPBank đã kiên định theo đuổi chiến lược chuyển đổi số toàn diện, lấy công nghệ làm trụ cột và trải nghiệm khách hàng làm kim chỉ nam. TPBank đã là người mở lối kiến tạo nên xu hướng mới cho ngành tài chính – ngân hàng, tiên phong mang đến những giải pháp ưu việt được khách hàng và thị trường đón nhận tích cực.

Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú phát biểu tại đại hội.

Hệ thống LiveBank 24/7 – mạng lưới chi nhánh ngân hàng tự động đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam – là biểu tượng cho tư duy đổi mới không ngừng của TPBank. Với khả năng xử lý gần như toàn bộ giao dịch như một chi nhánh truyền thống nhưng hoàn toàn không cần gặp nhân viên, LiveBank 24/7 không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn định nghĩa lại chuẩn mực dịch vụ ngân hàng hiện đại - “ngân hàng không ngủ” phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phục vụ mỗi khách hàng theo một cách riêng biệt, dựa trên hiểu biết sâu sắc về hành vi, nhu cầu và kỳ vọng cá nhân. TPBank không chỉ đưa công nghệ vào phục vụ, mà còn nâng tầm nó thành một triết lý: phục vụ đúng lúc – đúng cách – và thấu hiểu như một người bạn đồng hành tài chính đích thực.

Song song với đó, ngân hàng luôn duy trì phong cách phục vụ hiện đại, tận tâm và nhất quán là yếu tố giúp TPBank giữ vững niềm tin từ hàng triệu khách hàng suốt 17 năm phát triển.

Thị trường tài chính có thể lên xuống, giá vàng có thể biến động, nhưng niềm tin vào TPBank – được xây dựng từ nền tảng tài chính vững mạnh và đạo đức kinh doanh – vẫn luôn là “tài sản bảo chứng” quan trọng nhất. Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú từng nhiều năm kinh doanh vàng bạc đá quý, và hơn ai hết, ông hiểu rằng: để một thương hiệu được ví như vàng ròng, điều quan trọng không chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà là giá trị thực bên trong được thử thách qua thời gian và biến động mà TPBank - bằng bản lĩnh thương trường và tầm nhìn dài hạn, đã chứng minh điều đó./.