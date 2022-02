Trái phiếu chính phủ vẫn có sức hấp thụ tốt và lãi suất kỳ vọng tăng nhẹ

(TBTCO) - Trong tháng đầu năm 2022, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp đã huy động được hơn 23.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Lãi suất trái phiếu trúng thầu đi ngang so với tháng trước. Trái phiếu chính phủ vẫn được dự báo sẽ có sức hấp thụ tốt trong năm 2022 với kỳ vọng lãi suất sẽ nhích tăng nhẹ so với mức thấp hiện nay.

Lãi suất đi ngang trên sơ cấp trong tháng đầu năm 2022

Trong tháng 1/2022, Kho bạc Nhà nước đã đẩy mạnh việc chào bán trái phiếu chính phủ. Theo số liệu từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong số 29.500 tỷ đồng trái phiếu được chào bán, có 23.082 tỷ đồng được huy động thành công, tỷ lệ huy động đạt 78%.

Trong tháng 1/2022, mức lợi suất trúng thầu vẫn tiếp tục đi ngang so với cuối tháng 12/2021. Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 2,08%/năm, hầu như không có sự thay đổi trong đó lợi suất kỳ hạn 15 năm là 2,37%/năm, tăng 4 điểm cơ bản so với cuối tháng 12. Trong tháng 1, Kho bạc Nhà nước không phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và kỳ hạn 7 năm không có trái phiếu trúng thầu.

“Vì trái phiếu chính phủ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho các tài sản thanh khoản, có mức sinh lời cố định cho nên dù lợi suất trái phiếu chính phủ ở mức thấp nhưng độ hấp thụ của thị trường vẫn tốt” – các chuyên gia của MBS cho hay.

Vừa qua, Kho bạc Nhà nước cũng đã ban hành Công văn về việc thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2022 với tổng mức phát hành là 400.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) cho các kỳ hạn phát hành từ 5 năm đến 30 năm. Như vậy, mức huy động này tăng khoảng 7% so với năm 2021.

Bàn về kế hoạch gọi thầu năm 2022, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, khối lượng trên tương đồng với ước tính ban đầu của đơn vị này và nhiều khả năng không bao gồm kế hoạch tài trợ vốn cho gói hỗ trợ kinh tế. “Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng nguồn cung trái phiếu chính phủ sẽ cao hơn vào năm 2022 vào lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ tăng nhẹ từ mức thấp như hiện tại” – chuyên gia của SSI Research cho biết.

Giao dịch thứ cấp sôi động trở lại và lãi suất giảm nhẹ

Giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp trong tháng 1/2022 sôi động trở lại so với tháng trước, với khối lượng giao dịch bình quân ngày toàn thị trường đạt 13,3 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 7% so với tháng trước. Trong đó, giao dịch thông thường (outright) chiếm 60% khối lượng trong kỳ với 153 nghìn tỷ đồng. Bình quân giao dịch outright đạt 8 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 13% so với bình quân tháng trước. Khối lượng giao dịch mua đi bán lại (repo) bình quân giảm 1% so với tháng 12, đạt 5,3 nghìn tỷ đồng/ngày.

Trong tháng đầu năm 2022, khối ngoại bán ròng với khối lượng giao dịch là 1.245 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp.

Về lãi suất thứ cấp, trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở nhiều nước đang hồi phục, thì ở Việt Nam lại giảm nhẹ. Cuối tháng 1, lợi suất kỳ hạn 10 năm đang ở mức 2,13%/năm, giảm 4 điểm cơ bản so với tháng trước; đồng thời lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức 0,7%/năm, giảm 6 điểm cơ bản. Lãi suất nhìn chung giảm khiến đường cong lợi suất đang dần phẳng lại./.