Triển khai hiệu quả công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

(TBTCO) - Trọng tâm tháng cuối năm 2023, ngoài việc tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũng cam kết sẽ tập trung triển khai có hiệu quả công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông êm thuận, sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn bảo trì…

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 đang tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa vào khai thác cuối tháng 12/2023. Ảnh Hải Trường

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tốt nhất

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy, năm 2023, Bộ GTVT quyết liệt chỉ đạo các Cục quản lý chuyên ngành tập trung thực hiện hiệu quả công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng kế hoạch, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời vi phạm quy định về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, vi phạm hành lang đường bộ, góp phần gìn giữ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tốt nhất trong điều kiện nguồn vốn dành cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông còn eo hẹp.

Mở Barie để giải tỏa phương tiện Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư BOT xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến; kiểm tra, chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện hạn chế tình trạng ùn tắc trước khi vào trạm thu phí đường bộ; trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm thu phí đường bộ phải mở barie để giải tỏa phương tiện.

Mặt khác, để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là lĩnh vực đường bộ, Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, các sở GTVT kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế; tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT cũng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, các sở GTVT kiểm tra, rà soát, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các trạm thu phí BOT, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí; các nút giao giữa đường phụ ra đường chính.

Trong công tác quản lý, khai thác vận hành các tuyến cao tốc, Bộ GTVT đang khẩn trương triển khai đầu tư hệ thống giao thông thông minh, phương án đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, lắp đặt trạm cân trên đường cao tốc, phương án thu phí... Bộ GTVT đã chấp thuận về nguyên tắc đối với 3 dự án thành phần: Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo mô hình đầu vào không có barrie, đầu ra có barrie, không có làn thu phí hỗn hợp. Mặt khác, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi quy định để tiến tới nâng tốc độ khai thác trên một số tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư lên 90km/h; dự kiến hoàn thành trong quý I/2024.

Kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc dự án

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, Bộ GTVT cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc; triển khai xây dựng quy chuẩn về đường cao tốc, đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc; rà soát, bổ sung các định mức trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; hoàn thiện đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi xử lý vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT.

Đồng thời, cũng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Đề án chủ trương đầu tư Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sau khi có ý kiến của Ban cán sự đảng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Bộ GTVT cũng tích cực kiểm tra hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, chỉ đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án, nhà thầu liên tục cập nhật tiến độ thi công chi tiết, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc, tài chính, tranh thủ thời điểm có thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT; tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 và Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để đưa vào khai thác vào cuối tháng 12/2023.

“Với mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án tích cực, nỗ lực với quyết tâm cao nhất để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. tổng kế hoạch giải ngân năm 2023 khoảng 95.000 tỷ đồng bao gồm 94.000 tỷ đồng kế hoạch năm nay và 1.000 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 kéo dài. Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ GTVT đã giải ngân khoảng 71.200 tỷ đồng (4.075 tỷ đồng vốn nước ngoài; 67.125 tỷ đồng vốn trong nước), đạt 75,6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết.