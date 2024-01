(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 2/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 23.866 VND/USD. Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 101,38 điểm, tăng 0,05% so với giao dịch ngày 29/12.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,009 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25,115 VND/Euro - 27,758 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,648 - 24.668 VND/USD, giảm 19 VND ở chiều mua vào và tăng 125 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,090 VND 24,460 VND Vietinbank 24,059 VND 24,479 VND BIDV 24,150 VND 24,450 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,110 VND 27,544 VND Vietinbank 26,387 VND 27,522 VND BIDV 26,301 VND 27,516 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 167.00 VND 176.78 VND Vietinbank 168.42 VND 176.37 VND BIDV 167.82 VND 176.64 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Thị trường đã trải qua một đợt nghỉ Tết dương lịch 2024 kéo dài, đồng USD cùng các loại tiền tệ khác ổn định.

Đồng USD nhích tăng nhẹ phiên đầu năm với chỉ số USD Index đạt 101,38 điểm tăng 0,05%.

Đồng USD, được đo bằng chỉ số DXY, bắt đầu quý IV thuận lợi, nhanh chóng đạt vị trí mạnh nhất trong gần một năm. Những mức tăng này được củng cố bởi sự gia tăng ổn định và nhất quán của lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ, được xúc tác bởi việc đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì lập trường hạn chế trong thời gian dài để khôi phục sự ổn định về giá trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã không thể duy trì đà tăng lâu dài. Ngay sau khi thiết lập mức cao mới năm 2023 vào đầu tháng 10, DXY đã giảm xuống do sự điều chỉnh giảm mạnh về lợi suất danh nghĩa và thực tế sau các chỉ số lạm phát lành tính.

Tại khu vực đồng Euro, hoạt động kinh doanh suy thoái trầm trọng hơn trong tháng 12 cho thấy nền kinh tế của khối Liên minh châu Âu dường đang bên bờ vực suy thoái. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vì vẫn tập trung vào việc chống lạm phát. Đồng Euro đã tăng hơn 3% so với đồng USD trong năm 2023./.