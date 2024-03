(TBTCO) - Sáng 26/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,015 VND/USD – tăng 12 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức 104,21 điểm – tăng 0,20% so với giao dịch ngày 25/3.

Chỉ số DXY, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,20% so với giao dịch ngày 25/3. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,165 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,165 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,165 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,646 VND/Euro – 27,241 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,560 và mức bán ra là 24,930 giảm 20 VND so với phiên giao dịch ngày 25/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng nhẹ so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,525 – 25,585 VND/USD tăng 5 VND cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước ngày 25/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,560 VND 24,930 VND Vietinbank 24,515 VND 24,975 VND BIDV 24,615 VND 24,925 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,093 VND 27,525 VND Vietinbank 25,958 VND 27,458 VND BIDV 26,297 VND 27,525 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.76 VND 168.04 VND Vietinbank 159.49 VND 169.19 VND BIDV 159.44 VND 167.96 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,21 điểm – tăng 0,20% so với giao dịch ngày 25/3.

đồng Yen không thể giữ được mức tăng lâu dài. Đồng tiền Nhật Bản giảm giá bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiến hành tăng lãi suất ra khỏi vùng âm vào tuần trước. Ngoài ra, đồng Yen Nhật cũng giảm sau khi nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản đưa ra lời cảnh báo đối với mọi động thái của các nhà đầu cơ khiến đồng Yen Nhật suy yếu.

Đồng USD đã chốt phiên giao dịch ở mức tăng 0,03%, đạt mốc 151,47 Yen, ngay dưới mức cao nhất trong 4 tháng là 151,86 đạt được cuối tuần trước. Các nhà giao dịch đang theo dõi những biến động xung quanh mốc 152 để tìm các dấu hiệu can thiệp có thể xảy ra.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro tăng 0,27%, đạt mốc 1,0834 USD. Đồng Bảng Anh tăng 0,29%, đạt mức 1,2635 USD.

Trong khi đó, đồng AUD tăng 0,37% so với đồng USD, đạt mức 0,654 USD./.