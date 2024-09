(TBTCO) - Sáng 27/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.105 VND – giảm 29 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,57 điểm – tăng 0,35%.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các ngân hàng thương mại. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.260 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.260 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.260 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.430 - 24.800 VND/USD chiều mua vào - bán ra tăng 50 VND ở cả 2 chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.260 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.430 VND 24.800 VND Vietinbank 24.300 VND 24.800 VND BIDV 24.450 VND 24.790 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm mạnh, hiện ở mức: 25.500 VND - 28.184 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.736 VND 28.204 VND Vietinbank 26.606 VND 28.106 VND BIDV 26.955 VND 28.180 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm cả 2 chiều mua - bán, hiện ở mức: 158 VND - 175 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164,08 VND 173,63 VND Vietinbank 166,16 VND 175,86 VND BIDV 167,47 VND 173,91 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.122 - 25.222 VND, tăng 104 VND ở chiều mua - 114 VND chiều bán so với ngày 26/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 100,57 điểm, tăng 0,35%.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch biến động vừa qua, trong khi đồng Franc Thụy Sĩ tăng sau khi Ngân hàng Trung ương nước này tiến hành cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Ở một diễn biến khác, đồng EUR tăng 0,41%, đạt mức 1,1178 USD. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD đã giảm 0,55% xuống còn 0,846 sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, tương tự như động thái của Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), và để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất thêm nữa khi lạm phát hạ nhiệt mạnh.

Đồng Yên Nhật tăng 0,1% so với đồng bạc xanh, lên mức 144,6 Yên/USD. Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Nhật Bản đã thể hiện nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh việc liệu Ngân hàng Trung ương có nên tăng lãi suất thêm nữa hay không.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,71%, đạt mức 1,3417 USD và đang trên đà đạt mức tăng ngày lớn nhất trong một tháng./.