(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 30/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 38 VND/USD ở mức 23.866 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 101,38, tăng 0,15% vào lúc 6h41 ngày 30/12 theo giờ Việt Nam.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,009 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25,115 VND/Euro – 27,758 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,667 – 24.812 VND/USD, giảm 70 VND ở chiều mua vào và 95 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,050 VND 24,420 VND Vietinbank 23,965 VND 24,425 VND BIDV 24,110 VND 24,410 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,106 VND 27,539 VND Vietinbank 25,866 VND 27,366 VND BIDV 26,372 VND 27,583 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 166.10 VND 175.83 VND Vietinbank 167.46 VND 177.16 VND BIDV 167.71 VND 176.52 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Sự sụt giảm của đồng USD ngày càng gia tăng sau khi Fed áp dụng chính sách ôn hòa bất ngờ và dự báo sẽ giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào năm 2024 tại cuộc họp chính sách tháng 12. Các thị trường đang định giá những đợt cắt giảm mạnh, với lần cắt giảm đầu tiên có thể xảy ra vào tháng 3.

Quan điểm của Fed hiện tại đang trái ngược với các ngân hàng trung ương lớn khác, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE), vốn đã khẳng định họ sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Đồng USD hiện đang trên đà giảm 2,1% trong năm nay và giảm 4,62% trong quý này.

Trong khi đó, đồng Euro giảm 0,19% xuống 1,1040 USD, dao động ngay dưới mức cao nhất trong 5 tháng là 1,11395 USD. Đồng tiền chung châu Âu đang hướng tới mức tăng 3,04% trong năm 2023, năm giao dịch tích cực đầu tiên kể từ năm 2020.

Đồng bảng Anh tăng 0,08%, đạt mức 1,2745 USD và đang trên đà đạt mức tăng 5,39% hàng năm, hiệu suất tốt nhất kể từ năm 2017.