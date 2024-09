(TBTCO) - Sáng 5/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên mức 24.229 – tăng 5 VND đồng. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,27 điểm, giảm 0,56% so với giao dịch ngày 4/9/2024.

Tỷ giá USD hôm nay, 5/9/2024: Đồng USD hạ nhiệt. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.390 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.390 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.390 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.645 - 25.015 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 15 VND. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.390 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.660 VND 25.015 VND Vietinbank 24.693 VND 25.033 VND BIDV 24.690 VND 25.030 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.431 VND – 28.108 VND.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.747 VND 28.215 VND Vietinbank 27.037 VND 28.237 VND BIDV 27.012 VND 28.260 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 159 VND – 175 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165,89 VND 175,58 VND Vietinbank 167,59 VND 175,34 VND BIDV 167,81 VND 176,08 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh giảm mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.237 -25.307 VND, giảm 80 VND ở chiều mua – và 100 VND chiều bán so với ngày 4/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,27 điểm, giảm 0,56% so với giao dịch ngày 4/9/2024.

Đồng USD hôm nay giảm so với hầu hết các loại tiền tệ chính sau khi dữ liệu việc làm tại Hoa Kỳ trong tháng 7 báo hiệu thị trường lao động đang yếu đi, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Chỉ số DXY đã giảm 0,3% xuống còn 101,4 điểm. Đồng USD đã giảm 1% xuống còn 144,07 Yên, mức thấp nhất trong 1 tuần, vì thị trường tài chính toàn cầu nhìn chung tránh xa các tài sản rủi ro.

Đồng USD đã giảm hơn 2% so với các loại tiền tệ vào tháng 8, sau đó ổn định trở lại khi sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tiền tệ an toàn hơn. “Sự bất ổn của thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã khiến đồng Yên tăng mạnh”- Marc Chandler, chiến lược gia thị trường chính tại Bannockburn Global Forex nhấn mạnh.

Chỉ số DXY tăng khoảng 1% so với mức thấp nhất vào cuối tháng 8 là 100,51.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,2%, đạt mức 1,107075 USD, phục hồi sau mức giảm nhẹ ban đầu. Hoạt động kinh doanh của khu vực đồng EUR đã được thúc đẩy khi Pháp đăng cai Thế vận hội Olympic vào tháng trước.

Trong khi đó, đồng CAD tăng 0,3% so với đồng USD sau khi Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống còn 4,25% đúng như kỳ vọng của thị trường, nhưng bày tỏ lo ngại rằng tăng trưởng yếu hơn dự kiến có thể khiến lạm phát giảm quá nhanh.

Đồng Bảng Anh tăng 0,2%, đạt mức 1,3138 USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 1,3101 USD./.