(TBTCO) - Rạng sáng 9/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD giảm 29 VND, hiện ở mức 23.985 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,01%, xuống mốc 105,53.

Diễn biến thị trường trong nước

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 23.400 VND/USD - 25.134 VND/USD.

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ ở mức 24.365 VND/Euro – 26.930 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 40 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.468 – 24.508 VND/USD, giảm 30 đồng/USD cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,160 VND 24,530 VND Vietinbank 24,125 VND 24,585 VND BIDV 24,220 VND 24,520 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,361.01 VND 26,753.38 VND Vietinbank 25,246 VND 26,546 VND BIDV 25,542 VND 26,714 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.12 VND 166.32 VND Vietinbank 157.23 VND 166.93 VND BIDV 157.94 VND 166.23 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD ổn định trong phiên giao dịch vừa qua, sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước do niềm tin ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Đồng Euro tăng 0,02%, đạt mức 1,0702 USD. Đồng tiền chung này đã quay đầu giảm sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 9 đã giảm 0,3% so với tháng trước.

Trong khi đó, đồng USD tăng 0,41%, đạt mức 151,03 Yen Nhật; đồng Bảng Anh đã giảm 0,12%, xuống mức 1,2283 USD, sau khi đạt mức cao nhất trong 7 tuần so với đồng USD hồi đầu tuần.

Đồng AUD giảm 0,57%, xuống mức 0,6400 USD. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hôm 7/11 đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 12 năm, kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách của mình trong thời gian qua./.