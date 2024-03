VDB và US Eximbank thúc đẩy hợp tác triển khai khoản tín dụng trị giá 500 triệu USD

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US Eximbank) sẽ phối hợp, hợp tác trong một số lĩnh vực như các dự án thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế xanh tại Việt Nam, các dự án phát triển hạ tầng, các dự án chống biến đổi khí hậu. Nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác đối với khoản tín dụng/bảo lãnh trung và dài hạn với tổng giá trị 500 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 nước.

Sáng 18/3, tại Hà Nội, VDB và US Eximbank tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch HĐTV VDB cho biết, Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng chính sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. VDB được thành lập với sứ mệnh là một định chế tài trợ phát triển, nhằm hiện thực hóa các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hướng tới thịnh vượng và phát triển bền vững; với tầm nhìn tiến tới một ngân hàng hiện đại, có vai trò, vị trí chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam đối với lĩnh vực tài trợ phát triển.

Chủ tịch VDB và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc US Eximbank trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TN

VDB thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của mình thông qua các hoạt động chủ đạo: cho vay trung và dài hạn đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, phát triển xanh, chuyển đổi số..., thông qua huy động vốn trong và ngoài nước, đặc biệt là từ các nguồn vốn ODA và các ngân hàng phát triển trên thế giới.

Thời gian qua, VDB đã phối hợp hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế như: ADB, WB, GCF, KEXIM, KFW, EIB..., trong những hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và cung ứng nguồn lực tài chính để VDB thực hiện các nhiệm vụ của mình. Trong năm 2010, VDB và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong một số nội dung phù hợp với định hướng hoạt động của hai bên.

Các đại biểu tham dự chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TN

Năm 2023, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trên cơ sở tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như những định hướng phát triển của VDB trong thời gian tới, hai bên với các chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ thúc đẩy những hoạt động trao đổi kinh tế giữa hai quốc gia.

Chủ tịch VDB Lê Văn Hoan tin tưởng rằng, việc ký kết Biên bản ghi nhớ ngày hôm nay sẽ gắn kết quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, tạo tiền đề cho hai tổ chức mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng trong tương lai, và góp phần giúp hai tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ hai nước giao phó.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Reta Jo Lewis - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc US Eximbank, cho biết US Eximbank được thành lập từ năm 1934, là cơ quan tín dụng xuất khẩu chính thức của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ.

Sứ mệnh của US Eximbank là hỗ trợ tạo việc làm, thịnh vượng và an ninh cho người Mỹ thông qua xuất khẩu. US Eximbank cung cấp cho các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và khách hàng của họ những công cụ như tài trợ cho người mua, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và tiếp cận vốn lưu động.