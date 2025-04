Việt Nam có nhiều cơ hội học hỏi để hoàn thiện khung pháp lý về tài sản mã hóa

Cần sự phối hợp liên ngành trong quản lý tài sản mã hóa Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam, hiện nay, thị trường tài sản mã hóa có quy mô giao dịch lên đến 200 tỷ USD mỗi ngày, với 617 triệu người dùng, chiếm khoảng 8% dân số toàn cầu. Trong đó, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, đứng thứ 7 thế giới. Đáng chú ý, Việt Nam liên tục nằm trong top 5 Chỉ số Chấp nhận tài sản số toàn cầu của Chainalysis trong 4 năm qua, trong đó có 2 năm giữ vị trí dẫn đầu. Sự tăng trưởng bùng nổ nêu trên đang đặt ra nhiều thách thức với nhà đầu tư và hệ thống tài chính quốc gia. Các sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam vẫn nằm trong "vùng xám" pháp lý khi chưa có quy định cụ thể về việc cấm hay cho phép hoạt động. Trong năm 2024, mặc dù nhiều đơn tố cáo lừa đảo đã được gửi đến cơ quan chức năng, nhưng quá trình điều tra gặp khó khăn do các sàn giao dịch từ chối hợp tác, thậm chí ngay cả cơ quan chức năng cũng bị từ chối cung cấp dữ liệu. Theo Thượng tá Dương Đức Hùng - Phó Trưởng phòng Phòng Chống khủng bố, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, để quản lý các sàn giao dịch tài sản mã hoá, bên cạnh việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng và toàn diện còn cần sự phối hợp liên ngành, ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, cần tăng cường điều tra và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép, với mức phạt hành chính cao và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phát hiện liên quan đến tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền. Đồng thời, công khai danh sách các sàn không phép trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo người dân, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ internet để chặn truy cập vào những nền tảng này.