Việt Phát (VPG) đính chính giá trị hợp đồng mua bán than nhiệt 6.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất khẩu Việt Phát (Việt Phát; mã Ck: VPG) vừa đính chính hợp đồng mua bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, Pine Energy Pte. Ltd và Chi nhánh Phát điện Dầu khí. Cụ thể, thay đổi giá trị tạm tính từ 6.600 triệu đồng sang 6.600 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 5/9/2024, VPG đã công bố thông tin nội dung Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng mua bán than nhiệt giữa Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, Pine Energy Pte. Ltd và Chi nhánh Phát điện Dầu khí. Giá tạm tính là 6.600 triệu đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Ảnh minh họa.

Sau khi đính chính, giá trị tạm tính của hợp đồng mua bán than nhiệt trên có thay đổi là 6.600 tỷ đồng và thời hạn thực hiện hợp đồng là 365 ngày kể từ ngày ký đơn đặt hàng đầu tiên.

Năm 2024, Việt Phát đề ra kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 12.998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp đã hoàn thành được 50% kế hoạch doanh thu và 2,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần Việt Phát đạt hơn 6.533 tỷ đồng, tăng lần 83% so với cùng kỳ năm. Đây là con số doanh thu cao nhất của Việt Phát kể từ khi niêm yết. Tuy nhiên, sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận công ty lại giảm gần 94% xuống 3,8 tỷ đồng.

Giải trình về việc lợi nhuận giảm sâu, Việt Phát cho biết, nguyên nhân do lợi nhuận gộp mặt hàng than nhiệt giảm hơn 45% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng hơn 52% so với cùng kỳ do 6 tháng đầu năm sản lượng bán ra của mặt hàng than nhiệt tăng dẫn tới việc cần huy động nhiều vốn.

Ngoài ra, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 94% và 70% so với cùng kỳ cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ của công ty.

Thành lập từ năm 2008, Việt Phát hiện hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu và cung cấp quặng sắt, than nhiệt cho các nhà máy thép và nhà máy nhiệt điện, cùng với một số dịch vụ như vận tải, kho bãi…

Doanh nghiệp này là nhà cung cấp nguyên liệu cho nhiều nhà máy thép lớn như Hòa Phát, Gang thép Thái Nguyên, DONGBU, SAMINA… và là đối tác cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN và PVN. Đây đều là các mặt hàng chịu ảnh hưởng lớn theo các chỉ số giá trên thị trường quốc tế./.