VPBank hợp tác với Care Ignite “thắp lửa” cho doanh nghiệp nữ chủ

(TBTCO) - Khởi nguồn từ Sáng kiến Thắp lửa (Care Ignite) hỗ trợ hơn 50.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam kinh doanh bền vững vào năm 2020, đến nay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã liên tục phối hợp với các đối tác trong nhiều lĩnh vực để đưa ra những chương trình ưu đãi rất thiết thực cho nhóm đối tượng này.

Care Ignite đã tiếp sức toàn diện vừa tài chính, vừa phi tài chính góp phần cổ vũ tinh thần và truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp nữ.

Sự hợp tác hiệu quả giữa VPBank và CARE (tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới đang hoạt động tại 100 nước và vùng lãnh thổ), thông qua chương trình Care Ignite đã tiếp sức toàn diện vừa tài chính, vừa phi tài chính góp phần cổ vũ tinh thần và truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp nữ.

Truyền cảm hứng cho doanh nghiệp nữ chủ

Những năm gần đây, phụ nữ làm chủ doanh nghiệp ngày càng nhiều, nhưng cũng gặp không ít khó khăn khi phải vừa chăm lo cho gia đình chu toàn, vừa phải gánh vác doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, nhất là qua 2 năm đại dịch Covid -19.

Theo thống kê của IFC năm 2020, Việt Nam hiện có gần 96.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (WE), phần lớn trong số này là doanh nghiệp siêu nhỏ, 42% là doanh nghiệp nhỏ và vừa và chỉ có 1% là doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp WE thường gặp nhiều khó khăn do đa số tập trung trong những lĩnh vực dễ bị tổn thương bởi suy thoái nền kinh tế như du lịch, bán lẻ, dịch vụ ăn uống; do đó, khả năng vay vốn không cao…

Một kết quả khảo sát được Mastercard công bố năm 2021 cho thấy, các doanh nghiệp WE chỉ nhận được 5% tổng khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Dưới tác động của Covid-19, có tới 87% nữ chủ doanh nghiệp đối mặt với tác động tiêu cực.

Để giải quyết bài toán này, VPBank đã liên tục phối hợp với các tổ chức lớn trên thế giới như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (World Bank) để mang tới các gói sản phẩm, dịch vụ nhằm tiếp sức nguồn vốn cho các doanh nghiệp nữ chủ. Bên cạnh đó, VPBank còn hợp tác chặt chẽ với CARE Ignite xây dựng nhiều chương trình ý nghĩa mang đến cơ hội giúp doanh nghiệp nữ chủ hưởng thêm những đặc quyền riêng, nhờ đó cải thiện kỹ năng, nâng cao kiến thức.

Điển hình như dự án xây dựng công cụ đo lường sức khỏe trực tuyến mà CARE Ignite và VPBank đã dày công phối hợp từ cuối 2020, giúp doanh nghiệp kiểm tra nhanh để biết thực trạng, nhận được thông tin tư vấn từ các chuyên gia kinh tế quốc tế và được cung cấp một khóa học CEO cao cấp bổ sung kỹ năng kiến thức cho 6 lĩnh vực nổi bật. Đáng chú ý, bộ công cụ sau khi được áp dụng chính thức vào 2021 đã có hơn 20.000 chủ doanh nghiệp tham gia trải nghiệm và hưởng đặc quyền riêng dành cho thành viên.

Đầu năm 2022, hai bên triển khai thêm chương trình thúc đẩy doanh nghiệp WE tiếp cận dịch vụ ngân hàng và chỉ sau 3 tháng đã thu hút gần 1.000 khách hàng mới gia nhập cộng đồng WE, tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại của VPBank và nhận bộ quà tặng của CARE Ignite. Từ việc tiếp cận này, doanh nghiệp sẽ dần dần được hỗ trợ các gói vay vốn ưu đãi lãi suất và cung cấp phương tiện phát triển kinh doanh online từ a-z với chi phí thấp nhất.

VPBank hợp tác với Care Ignite “thắp lửa” cho doanh nghiệp nữ chủ

Đặc biệt vào quý III/2022, CARE Ignite và VPBank tiếp tục thực hiện chiến dịch tài trợ truyền thông cho các doanh nghiệp WE với chủ đề “Tiếp sức đường dài – Ngày mai thịnh vượng”. Theo đó, những khách hàng tiêu biểu của VPBank sẽ được nhận tặng gói truyền thông trị giá 50 triệu đồng/khách hàng gồm tặng 1 video giới thiệu doanh nghiệp, Brochure giới thiệu sản phẩm dịch vụ, ấn phẩm quảng cáo và quảng bá thương hiệu…

“Chương trình đã mang lại nhiều dấu ấn cho khách hàng khi phát đi những thông điệp ý nghĩa, nhân văn với sự cổ vũ mạnh mẽ, truyền cảm hứng để doanh nghiệp nữ chủ nói chung, phụ nữ kinh doanh nói riêng trở nên đầy tự tin bước qua mọi định kiến, rào càn giới và ngày càng vững bước trên thương trường” – đại diện VPBank nói.

Vì cộng đồng doanh nghiệp nữ chủ Thịnh vượng

Sau nhiều hỗ trợ cả về dịch vụ tài chính và phi tài chính, tới nay, VPBank được đánh giá là một trong số ít ngân hàng uy tín bậc nhất trong hệ thống đối với các doanh nghiệp nữ chủ, được các nữ doanh nhân tin tưởng.

Chị Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn VIVATEX Việt Nam, cho biết, là một đối tác uy tín của VPBank, Vivatex đã trải nghiệm đa dạng các dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt trong thời kỳ giãn cách bởi Covid. Vivatex đã ứng dụng số hóa để huy động nguồn vốn thông qua giải ngân trực tuyến, vay mua ô tô trực tuyến, sử dụng ngân hàng điện tử dành cho doanh nghiệp… Chính điều này đã tiết kiệm thời gian, gia tăng tốc độ để doanh nghiệp nhanh chóng củng cố, ổn định sản xuất kinh doanh.

Một khách hàng trung thành đã đồng hành cùng VPBank suốt 8 năm qua là chị Lê Thị Thanh Vân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ XNK Vận Tải Vân Anh cũng chia sẻ, chị không chỉ hài lòng sản phẩm vay tín chấp và thẻ tín dụng VPBiz của ngân hàng khi giúp chị chủ động trong việc phát triển dịch vụ, mà còn đánh giá cao việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu, mở rộng cơ hội giao thương cho nữ CEO và cho rằng đây là điểm khác biệt lớn của VPBank khiến khách hàng thêm tin yêu.

Trong khi đó, dù mới đồng hành với VPBank thời gian gần đây, nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH TM & In Bao Bì Tân Hà Thành cũng rất hài lòng với dịch vụ của ngân hàng và dự định sẽ gắn kết dài lâu. “In Tân Hà Thành đã tận dụng nguồn vốn của VPBank để đầu tư đẩy mạnh sản xuất, dùng dịch vụ thanh toán lương trực tuyến của ngân hàng. Với các chính sách miễn phí chuyển khoản chi lương, miễn phí các giao dịch Internet banking, công ty đã tiết kiệm chi phí đáng kể…”, chị Nguyễn Thị Thu Hà tâm sự.

Qua những dự án tiếp sức cho doanh nghiệp nữ chủ, VPBank đã lan tỏa hình ảnh về một ngân hàng năng động, thân thiện và chuyên nghiệp. Để tiếp tục thực hiện sứ mệnh đã quyết tâm theo đuổi, VPBank sẽ tích cực hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước, trong đó có CARE Ignite nhằm tiếp tục đầu tư phân khúc doanh nghiệp nữ chủ với nhiều chương trình và chính sách thiết thực trong thời gian tới, với mục tiêu “Vì một cộng đồng doanh nghiệp nữ chủ Thịnh vượng”.

Chi tiết chương trình tại: https://womenbiz-ignite.com.vn/