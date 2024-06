Vực dậy nền kinh tế, hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sửa theo hướng “trích một phần tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.