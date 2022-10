Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán xuất sắc do Ngân hàng J.P.Morgan - Mỹ trao tặng

(TBTCO) - Chiều ngày 28/10/2022, tại Trụ sở chính Agribank, Đại diện ngân hàng J.P.Morgan, bà Victoria Yee - Giám đốc Khối thanh toán đã trao giải Chất lượng thanh toán xuất sắc năm 2021 cho Agribank với tỷ lệ điện thanh toán chuẩn (STP) đạt mức gần tuyệt đối 99,81%.

Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” được J.P.Morgan trao tặng nhằm vinh danh những ngân hàng có tỷ lệ giao dịch đạt chuẩn cao. Để nhận được giải thưởng, Agribank phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về đánh giá chất lượng thanh toán quốc tế.

Theo thông tin từ J.P.Morgan, chỉ có 1% tổng số khách hàng của ngân hàng nhận được giải thưởng lớn này. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp Agribank nhận giải thưởng của J.P.Morgan. Tỷ lệ điện đạt chuẩn của Agribank luôn đạt mức rất cao (trên 99,81%) đã thể hiện sự công nhận khách quan về chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế của Agribank.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Định chế tài chính thay mặt Agribank nhận giải thưởng từ Ngân hàng J.P.Morgan.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, hai bên chia sẻ về các sản phẩm, dịch vụ đang hợp tác giữa hai ngân hàng, trong đó J.P.Morgan nhấn mạnh đến việc đề nghị Agribank tiếp tục hỗ trợ tăng cường sử dụng dịch vụ chuyển tiền đa tệ. Dịch vụ chuyển tiền đa tệ của J.P.Morgan đang cung cấp cho Agribank giúp khách hàng thanh toán được hơn 120 loại tiền tệ với 160 quốc gia thông qua duy nhất tài khoản Nostro đồng USD của Agribank mở tại J.P.Morgan.

Hiện nay Agribank cũng đang sử dụng dịch vụ chuyển tiền đa tệ của Ngân hàng Wells Fargo, The Bank of New York Mellon, BNP Paribas, thông qua đó phục vụ khách hàng tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. Nhờ sự đổi mới và phát triển về dịch vụ công nghệ, Agribank luôn đạt tỷ lệ điện STP cao từ 97% trở lên và liên tục nhận được các giải thưởng lớn từ các ngân hàng đại lý lớn trên thế giới như Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank trong 10 năm trở lại đây.

Với việc đổi mới mô hình tổ chức tại trụ sở chính hướng tới từng khách hàng, thành lập Trung tâm Tài trợ thương mại, hoạt động thanh toán quốc tế của Agribank sẽ có nhiều triển vọng phát triển và tăng cường quản trị rủi ro hơn./.