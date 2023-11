Áp lực tỷ giá được giải tỏa, bối cảnh thuận lợi cho lãi suất

ÔNG MICHAEL KOKALARI - GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VINA CAPITAL: Tỷ giá sẽ được hỗ trợ bởi thặng dư thương mại vào cuối năm Sự mất giá khoảng 4% so với đầu năm của VND vào cuối tháng 10 là do chỉ số US Dollar Index tăng 6 - 7% từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 10, cùng với việc NHNN thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong nửa đầu năm khiến lãi suất ngắn hạn trong nước giảm trong mối tương quan với lãi suất USD ngắn hạn. Từ 21/9, NHNN đã bắt đầu các đợt phát hành tín phiếu, nhưng không tăng lãi suất điều hành để bảo vệ đồng tiền. Động thái này khác với các đợt tăng lãi suất bất ngờ gần đây của một số nước như Philippines và Indonesia (mặc dù đồng tiền của các nước khác trong khu vực mất giá nhiều hơn khoảng 2 điểm % so với VND từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10). Thực tế là tỷ giá VND/USD đã ổn định ở mức hiện tại trong nhiều tuần qua mà NHNN không cần phải tăng lãi suất, cùng với việc đà tăng của USD dường như đã kết thúc. Đặc biệt, việc các chỉ số sản xuất công nghiệp công bố ở mức thấp càng khiến chúng tôi tin rằng, NHNN sẽ giữ nguyên mức lãi suất trong những tháng tới. Kỳ vọng tỷ giá USD sẽ giảm vào cuối năm nay nhờ được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng của thặng dư thương mại Việt Nam, từ 3% GDP năm 2023 lên đến 7% trong năm 2024. Kỳ vọng này càng được củng cố bởi sự tăng giá của VND trong những ngày qua. ÔNG CHÂU ĐÌNH LINH - GIẢM VIÊN ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH: Dòng tiền kiều hối và giải ngân vốn FDI sẽ giúp làm tăng nguồn cung USD Trong tình hình kinh tế có tính chu kỳ, cung cầu ngoại tệ cũng diễn biến theo tính chu kỳ đó. Nhìn vào bối cảnh chung thời gian tới, tỷ giá sẽ được hỗ trợ bởi lượng kiều hối có thể sẽ tăng trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết và thực hiện giải ngân cũng là yếu tố giúp làm tăng nguồn cung USD. Ở bình diện quốc tế, chính sách tiền tệ của Mỹ cho thấy FED có thể chưa hạ lãi suất nhưng cũng sẽ không tăng lãi suất thêm nữa, điều đó sẽ không gây áp lực làm dịch chuyển dòng vốn từ nước nước ngoài vào Mỹ nữa. Về vấn đề tỷ giá hạ nhiệt có thể khiến lãi suất đồng Việt Nam có thể giảm tiếp hay không, thì theo tôi việc giảm tiếp đó có thể phải nhìn trong bối cảnh chung do FED tuy có thể không tăng tiếp lãi suất, nhưng họ cũng chưa hạ lãi suất. Trong khi đó, lãi suất trong nước giảm có thể là yếu tố hỗ trợ tích cực, nhưng đến thời điểm này cũng không còn là yếu tố chính yếu, vì nếu giảm nữa cũng không giải quyết được gốc rễ của các khó khăn mà doanh nghiệp đang đối mặt. Khó khăn chính vẫn là yếu tố thị trường, doanh nghiệp khó khăn không nằm ở lãi suất mà ở thị trường đầu ra vẫn chưa được khơi thông do tổng cầu của kinh tế thế giới vẫn yếu. Yếu tố này chỉ có thể giải tỏa dần khi lãi suất của thị trường quốc tế giảm, chứ không nằm ở lãi suất trong nước nữa. Hoàng Long (ghi)