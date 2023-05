Bắc Giang: Thu giữ lượng lớn rượu ngoại và xì gà có dấu hiệu nhập lậu

(TBTCO) - Bộ Công an cho biết, sau thời gian dài theo dõi, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Bắc Giang đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 100 tỷ đồng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.