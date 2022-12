Bảo hiểm xã hội cần sớm làm chủ công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

(TBTCO) - Trong hệ thống an sinh xã hội, hệ thống bảo hiểm xã hội giữ vai trò trụ cột, bền vững nhất. Việc rút bảo hiểm xã hội một lần cũng như tình trạng già hóa dân số nhanh đang gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Để đảm bảo “lưới an sinh” cho người dân, một hệ thống hưu trí đa tầng là giải pháp được các chuyên gia khuyến nghị.