(TBTCO) - Chiều ngày 17/8/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đồng chỉ trì hội nghị phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong lĩnh vực thuế, hải quan, an ninh tài chính.

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Tài chính có Thứ trưởng Võ Thành Hưng và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính; về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian vừa qua, công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt, 2 bộ đã ban hành Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, qua 5 năm thực hiện đã góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, thiếu trọng tâm, trọng điểm trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán.

Thông qua các hoạt động phối hợp, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức hai ngành; xác định rõ vai trò, trách nhiệm được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất phát triển, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin cùng Bộ Công an giúp đấu tranh với những phương thức, thủ đoạn trốn thuế, gian lận thuế, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý đối với các pháp nhân, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, nhất là các lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, hoàn thuế, kinh doanh dịch vụ chuyển giá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong điều tra, xác minh, xử lý các vụ án, vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán và xử lý các tin đồn thất thiệt lan truyền ảnh hưởng tới thị trường.

Hai bộ sẽ hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa lực lượng Hải quan với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tiếp tục phối hợp rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ để hoàn thiện pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Duy trì chế độ liên lạc, gặp gỡ, trao đổi thông tin và tổ chức họp giao ban định kỳ, đột xuất, cũng như tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Về phía Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhất trí, đồng thuận với đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác, có nhiều văn bản pháp lý, thông tư liên tịch về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các cơ quan của Bộ Công an đã nhận được sự phối hợp của các cơ quan tài chính, hải quan, kho bạc nhà nước, thuế, chứng khoán,… với mục tiêu làm lành mạnh nền tài chính.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, với sự hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, trong thời gian tới tình hình tội phạm càng diễn biến phức tạp, vì vậy rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ Công an và các đơn vị có liên quan để giữ vững an ninh tài chính./.