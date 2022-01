Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tin tưởng thị trường chứng khoán tiếp tục thắng lợi trong năm 2022

(TBTCO) - Năm 2022, thách thức, khó khăn vẫn còn, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của toàn ngành Chứng khoán, tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi.

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Lễ đánh Cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022 diễn ra ngày 4/1/2022.

Lễ đánh cồng còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam Nguyễn Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Lê Văn Châu, lãnh đạo Sở SGDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,... cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, UBCKNN và các thành viên thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022. Ảnh: Đức Minh.

Một năm thắng lợi, với nhiều “con số biết nói”

Phát biểu tại Lễ đánh cồng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá, năm 2021 là một năm chúng ta đối mặt với nhiều thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra và nền kinh tế thế giới khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, có thể nói năm 2021 khép lại với nhiều kết quả thắng lợi.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, kết quả kinh tế của Việt Nam năm 2021 vẫn đạt các mức tăng trưởng khoảng 2,59%. Các cân đối vĩ mô đều được giữ vững; các vấn đề về lạm phát, lãi suất, tỷ giá,... đều giữ được ở mức bình thường. Thu hút đầu tư năm 2021 cũng tăng trưởng tốt. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính ngân sách nói chung và chứng khoán nói riêng đã giành được nhiều thắng lợi. Đến thời điểm ngày 31/12/2021, thu ngân sách của cả nước đã vượt 16,4% so với dự toán, tăng 7,4% so với năm 2020, trong đó, thuế, phí vượt dự toán 11,3%.

“Trong bối cảnh khó khăn, nhưng thu ngân sách vẫn vượt kế hoạch và tăng trưởng chứng tỏ sự nỗ lực của toàn ngành và các địa phương, cũng như sự đổi mới trong cách thu. Theo đó, trong năm qua, một loạt giải pháp thu đã được đổi mới như hóa đơn điện tử có mã, thu trên nền tảng số và cả trên thị trường chứng khoán (TTCK). Năm 2021, thu trên TTCK đã đạt khoảng gần 11 nghìn tỷ đồng, tăng rất tốt so với con số 5.200 tỷ đồng của năm 2020” – Bộ trưởng cho biết.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, lần đầu tiên Việt Nam đạt 668 tỷ USD, xuất siêu trên 4 tỷ USD và thu ngân sách là 378 nghìn tỷ đồng, trong khi dự toán giao là 315 nghìn tỷ đồng, vượt 20,3%.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại Lễ đánh cồng. Ảnh: Đức Minh.

Trong lĩnh vực chứng khoán, so với năm 2020, chỉ số VN-Index tăng 35,7%, đạt 1498,28 điểm khi đóng cửa phiên cuối năm 2021. Thanh khoản gấp 2,6 lần so với năm 2020, đạt 26.600 tỷ đồng/phiên, đặc biệt trong tháng 9/2021, TTCK Việt Nam liên tục có những phiên thanh khoản vượt 1 tỷ USD, thậm chí có những phiên vượt 2 tỷ USD. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7,77 triệu tỷ đồng, tăng 467,8% và đạt 123% so với GDP 2020, đạt 92,6% so với GDP ước tính năm 2021. Số tài khoản mở đạt trên 1,5 triệu tài khoản, bằng tổng số tài khoản mở mới 4 năm cộng lại. “Đây là những thắng lợi lớn, là những “con số biết nói” của TTCK năm 2021”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Huy động vốn trên TTCK năm 2021 tăng 25% so với năm 2020, đặc biệt là phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 155.588 tỷ đồng, tăng 2,3 lần. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, đối với các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhưng không có tài sản bảo đảm vẫn đang có những lỗ hổng cần bịt lại. Do vậy, Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP theo hướng siết chặt hơn các điều kiện về phát hành trái phiếu doanh nghiệp mà không có tài sản bảo đảm, để đảm bảo thị trường này phát triển minh bạch hơn, phù hợp với năng lực của các doanh nghiệp và cạnh tranh lành mạnh. “Doanh nghiệp vẫn thua lỗ, vẫn nợ xấu, tiềm lực tài chính không có mà vẫn phát hành thì không được, do vậy đây là yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật” – Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chia sẻ thêm.

Bộ trưởng cũng cho biết, huy động vốn cho ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 318 nghìn tỷ đồng với kỳ hạn huy động bình quân dài nhất 13,92 năm và lãi suất huy động bình quân thấp nhất đạt 2,3% năm, góp phần quan trọng vào tái cơ cấu nợ công của Chính phủ.

Cũng trong năm qua, chúng ta đã xử lý thành công hiện tượng nghẽn lệnh trên sàn HOSE. Qua 100 ngày đúng kế hoạch, vấn đề nghẽn lệnh đã được khắc phục kịp thời, triệt để, thành công. Tuy nhiên, với tình hình tăng trưởng nhanh của TTCK hiện nay, Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở GDCK Việt Nam và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh chủ động, có giải pháp đón đầu để hệ thống giao dịch của thị trường không bị xảy ra hiện tượng nghẽn lệnh, đảm bảo các điều kiện giao dịch tốt nhất cho nhà đầu tư.

"Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết, các thành viên thị trường, nhà đầu tư cũng như lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp để TTCK đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm 2021" - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu.

Luôn đổi mới, chủ động giải pháp để thị trường phát triển bền vững

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam vẫn gặp phải những thách thức đến từ đại dịch Covid-19; lạm phát chịu áp lực tăng cao; nền kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và chịu sự biến động thất thường. Điều này đòi hỏi chúng ta phải luôn đổi mới, chủ động các giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Do vậy, tại Lễ đánh cồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành chứng khoán tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, từ cập nhật các quy định mới từ luật, các nghị định, thông tư, chính sách mới và Chiến lược phát triển của TTCK, để đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, đúng đắn.

Về bộ máy, vừa qua, Sở GDCK Việt Nam được thành lập, ở dưới là Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh và Sở GDCK Hà Nội, vì vậy, Bộ trưởng đề nghị phải sắp xếp bộ máy một cách linh hoạt nhất, hiệu quả nhất và chất lượng nhất. “Bộ máy tốt, con người tốt sẽ tạo ra được thắng lợi. Phải cơ cấu lại thị trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chuyên môn hóa cao” – Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo, trong năm 2022 phải tập trung xây dựng hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chuyên biệt để tạo thuận lợi cho kinh doanh của doanh nghiệp và công tác quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ đạo phải tăng cường trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, trục lợi trên TTCK.

“Năm 2022, thách thức khó khăn vẫn còn, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của toàn ngành Chứng khoán, tin tưởng TTCK sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi” – Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ tin tưởng./.