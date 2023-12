Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ

(TBTCO) - Chiều 14/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tới thăm và làm việc tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với thế và lực sẵn có, thời gian tới, đơn vị sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 100% dự toán pháp lệnh

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Nam Bình - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, thu ngân sách 11 tháng năm 2023 do cục thuế quản lý đạt 292.114 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán pháp lệnh năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó: Tổng thu trừ dầu 11 tháng được 269.816 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán pháp lệnh, bằng 95,9% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô 11 tháng được 22.298 tỷ đồng, đạt 139,4% dự toán pháp lệnh năm, bằng 83,7% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đổi mới, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thu lũy kế đến ngày 13/12/2023 đạt 294.295 tỷ đồng, đạt 90,95% dự toán pháp lệnh, bằng 87,3% so với cùng kỳ.

Kết quả thu một số khoản thu, sắc thuế cụ thể như sau: Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 thu được 173.927 tỷ đồng, đạt 89,6% dự toán pháp lệnh năm, bằng 99% so với cùng kỳ 2022.

Theo đó, phát sinh giảm so với cùng kỳ 2022 tại hầu hết các khu vực kinh tế. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 10%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 0,6%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 4,7%. Riêng khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bằng 108,4% so với cùng kỳ, thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng 97,3% so với cùng kỳ, thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 83,8% so với cùng kỳ.

Các khoản thu từ đất, thu tiền sử dụng đất lũy kế 11 tháng năm 2023 ước thu được 5.369 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán, bằng 44,7% so với cùng kỳ. Thu tiền thuê đất lũy kế 11 tháng thu được 4.818 tỷ đồng, đạt 96,4% dự toán, bằng 73,6% so với cùng kỳ.

Các khoản thu còn lại lũy kế 11 tháng năm 2023 như sau: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước thu được 52.164 tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường thu được 5.158 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán, bằng 80,3% so với cùng kỳ;lLệ phí trước bạ đạt 5.306 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán, bằng 69,2% so với cùng kỳ…

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, với tổng số thu giảm 5,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của việc số thu giảm so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhiều diễn biến khó lường, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm, chuỗi cung ứng chưa được phục hồi hoàn toàn, lạm phát tăng...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Những yếu tố trên đã tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh, dù cho Quốc hội, Chính phủ, UBND thành phố đã có những chính sách kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Thu NSNN trên địa bàn giảm là do tăng trưởng kinh tế không đạt dự kiến. Tại TP. Hồ Chí Minh, dưới áp lực giảm tốc rất lớn từ quý IV/2022, đã ảnh hưởng kéo dài sang quý I/2023 phản ánh qua chỉ số GRDP chỉ đạt 0,7%, và dần cải thiện qua quý II/2023 với GRDP đạt 5,9%, qua quý III GRDP đạt 6,7%.

Bên cạnh việc nguồn thu bị ảnh hưởng do tăng trưởng kinh tế chậm lại, còn có nguyên nhân từ chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp. Ước tổng số tiền miễn giảm trong 11 tháng qua là 10.246 tỷ đồng, ước tổng số tiền thuế được gia hạn là 11.755 tỷ đồng.

Qua đánh giá thu NSNN 11 tháng, cục thuế đã báo cáo UBND thành phố khả năng thu ngân sách tháng cuối năm được khoảng 26.174 tỷ đồng, bằng 90,1% so với cùng kỳ. Như vậy, ước cả năm 2023 thu được khoảng 318.288 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán (hụt thu ước tính khoảng 5.287 tỷ đồng so với dự toán), bằng 94,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên trên tinh thần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu như thanh tra kiểm tra, đôn đốc thu nợ, đồng thời phối hợp chắt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường để rà soát khai thác các nguồn thu từ đất, cũng như các khoản thu khác. Trong đó, tập trung vào giải pháp đôn đốc các khoản nộp thuế GTGT được gia hạn đến hạn nộp trong tháng 12, không để phát sinh nợ.

Theo đó, cục thuế phấn đấu cả năm 2023 thu 323.600 tỷ đồng, đạt 100% dự toán pháp lệnh, bằng 96% so với cùng kỳ.

Tăng cường ứng dụng CNTT, chống thất thu tăng thu về ngân sách

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc biểu dương Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh rất khó khăn của năm 2023.

Bộ trưởng tặng quà lưu niệm cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là cục thuế lớn nhất của cả nước. Trong năm qua, đơn vị đã hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với thế và lực sẵn có, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2024, dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều khó khăn, do đó Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ động tham mưu cho thành phố triển khai các giải pháp chống thất thu, tăng thu về NSNN.

Bộ trưởng lưu ý, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường ứng dụng AI, vừa hỗ trợ công tác quản lý, vừa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường quản lý nợ thuế; đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn điện tử; hoàn thuế GTGT kịp thời cho doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP TP. Hồ Chí Minh khoảng từ 6,0% đến 6,5%. Dự toán thu ngân sách năm 2024 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khoảng 351.860 tỷ đồng, tăng 8,7% so với dự toán năm 2023 (tương ứng tăng 28.285 tỷ đồng).

Để đạt dự toán thu NSNN đề ra trong năm 2024, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thường xuyên của ngành, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

Theo đó, cục thuế cần triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc triển khai các biện pháp quản lý thu.

Đồng thời, tham mưu cho Ban chỉ đạo chống thất thu thành phố về chuyên đề chống thất thu ngân sách năm 2024 phù hợp với tình hình, đặc trưng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các công tác thường xuyên của ngành về quản lý kê khai, thanh tra -kiểm tra, quản lý nợ thuế; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.