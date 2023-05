Chi tiết mức chi trả thêm tiền điện mỗi tháng của 5 nhóm hộ gia đình

(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh là 1.920,3732 đồng/kWh.

Thông tin từ Bộ Công thương cho hay, trước tác động của các biến động trên thế giới và các yếu tố cung - cầu trên thị trường, giá các loại nhiên liệu cung ứng cho sản xuất điện như than, xăng dầu, khí đều tăng rất cao so với trước, dẫn đến giá điện ở nhiều nước tăng khá cao. Chi phí nhiên liệu mà ngành điện phải nhập khẩu để sản xuất điện cũng tăng theo giá thế giới, do đó đã làm cho chi phí phát điện tăng theo.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4/5/2023.

Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Đây là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng và trình Bộ Công thương xem xét trước đó./.