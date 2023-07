(TBTCO) - Ông Mai Đình Tú - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa thông tin, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, cục thuế thu ngân sách được 12.110 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, cục thuế chú trọng theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, thuốc lá, bia, xi măng, nhiệt điện, thủy điện..., để có các phương án điều hành thu ngân sách kịp thời.

Thu từ thuế, phí đạt 58,6% dự toán

Đánh giá tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn, ông Mai Đình Tú cho biết, cục thuế đã chỉ đạo các phòng, văn phòng, chi cục thuế tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT).

Cùng với đó, cục thuế đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ NNT thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ về miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế, triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) diện rộng trên địa bàn, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Điểm cầu tỉnh Thanh Hóa báo cáo công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn. Ảnh: TL

Báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Thanh Hóa cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách cơ quan thuế thực hiện đạt 12.110 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, bằng 68,8% so với cùng kỳ thực hiện.

10 đơn vị có số thu đạt cao hơn so với tiến độ chung 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn có 10 đơn vị có số thu đạt cao hơn so với tiến độ chung, trong đó: thành phố Sầm Sơn thu đạt 99,2%; huyện Cẩm Thủy thu đạt 98,9%; phòng Thanh tra - kiểm tra 3 thu đạt 80%; TP. Thanh Hóa thu đạt 72,8%; huyện Lang Chánh thu đạt 72,1%; huyện Như Xuân thu đạt 70,9%; huyện Ngọc Lặc thu đạt 61,1%; huyện Đông Sơn thu đạt 59,9%; huyện Quan Sơn thu đạt 57,8%; phòng hộ kinh doanh cá nhân thu đạt 56,2%.

Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, 6 tháng, cục thuế thu từ thuế, phí đạt 8.628 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán giao, bằng 91,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin về tiến độ thu ở các chỉ tiêu, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương được 791 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán giao, bằng 90,2% so với cùng kỳ thực hiện; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.705 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán giao, bằng 114,4% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân được 522 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán giao, bằng 67% so với cùng kỳ…

Đối với các khoản thu liên quan đến đất, số thu tiền sử dụng đất được 3.469 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán giao, bằng 42,7% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước được 184 tỷ đồng, đạt 33,5% dự toán giao, bằng 48,3% so với cùng kỳ.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, Cục Thuế Thanh Hóa còn đặc biệt chú trọng đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo các nghị quyết, nghị định, quyết định của Quốc hội, Chính phủ.

Cụ thể, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, thực hiện Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ, cục thuế đã phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện; hiện tại, đang trong thời gian NNT thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định. Tính đến ngày 19/6/2023, số tiền thuế giá trị gia tăng NNT đề nghị gia hạn là 236,385 tỷ đồng, tiền thuê đất là 8,370 tỷ đồng.

Cục Thuế Thanh Hóa chủ động phân tích nguyên nhân, tiến độ thu tiền sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố; ban hành quyết định phương án giá đất đối với một số dự án lớn, danh mục các dự án đấu giá để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất. Ảnh: TN

Thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Chính phủ giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 với số tiền 43,390 tỷ đồng. Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo mức thuế tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 đến kỳ tính thuế tháng 5/2023 là 530,899 tỷ đồng.

Chia sẻ về nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm, ông Mai Đình Tú cho biết, dự báo tình hình thu NSNN 6 tháng cuối năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Mặt khác, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ bảo dưỡng định kỳ tổng thể nhà máy từ trung tuần tháng 8 đến hết tháng 9 (dự kiến 55 ngày) sẽ ảnh hưởng nhiều đến thu thuế thuế tiêu thụ đặc biệt; ảnh hưởng của các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, phục hồi sản xuất kinh doanh sẽ tác động đến giảm thu NSNN dự kiến 1.665 tỷ đồng.

Theo đó, để hoàn thành dự toán thu, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, thuốc lá, bia, xi măng, nhiệt điện, thủy điện..., để có các phương án điều hành thu NSNN kịp thời.

Đồng thời, hàng tháng, cục thuế theo dõi tình hình thu NSNN theo lĩnh vực, địa bàn và phân tích nguyên nhân, tiến độ thu tiền sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thu tiền sử dụng đất; ban hành quyết định phương án giá đất đối với một số dự án lớn, danh mục các dự án đấu giá để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Cục Thuế Thanh Hóa cũng sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu thuế ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế…

Chỉ đạo, giám sát việc rà soát, xác định số thuế nợ đọng của từng người nợ thuế, thực hiện phân loại nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại các quy trình quản lý nợ thuế mà Tổng cục Thuế đã ban hành; đề ra các biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ…

Ngoài ra, cục thuế cũng chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, giảm thuế, phí - lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT; đôn đốc kịp thời các khoản thu nộp vào ngân sách trước khi hết thời gian gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP./.