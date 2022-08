Điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô

Giám sát chặt chẽ hoạt động thị trường tài chính Theo PGS.TS Phạm Ngọc Dũng, cần giám sát chặt chẽ hoạt động thị trường tài chính, kiểm soát các rủi ro tiềm tàng bởi vì khi để thị trường tự điều chỉnh, không có sự quản lý, giám sát thì quá trình tăng trưởng nóng của thị trường tài chính đạt đỉnh, bong bóng vỡ và thị trường sẽ "rơi tự do". Nếu Nhà nước can thiệp vào thị trường thì cần can thiệp đúng lúc, trước khi bong bóng vỡ và cam kết mạnh mẽ với thông tin minh bạch kèm theo nguồn lực đủ sẵn sàng. Thời điểm hiện nay can thiệp là đúng lúc (trước khi bong bóng vỡ) và sự can thiệp kịp thời này sẽ giúp các nhà đầu tư ổn định tâm lý, tránh các đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán, hoặc vỡ bong bóng bất động sản.