Giá vàng hôm nay (19/8): Vàng thế giới tiếp đà giảm, trong nước vẫn vững giá

(TBTCO) - Ngày 19/8, giá vàng thế giới tiếp tục đà giảm và đã về mặt bằng giá 1.890 USD/ounce, tuy nhiên vàng trong nước vẫn vững giá.

Sáng ngày 19/8, giá vàng miếng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với hôm trước.

Giá vàng miếng trong nước vẫn tăng ở chiều bán ra. Ảnh: T.L

Cụ thể, vàng miếng SJC 9999 loại 1 lượng trở lên niêm yết ở mức 67 triệu đồng/lượng mua vào và 67,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC 9999 loại 5 chỉ có giá bán ra là 67,72 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC 9999 loại 2 chỉ trở xuống bán ra 67,73 triệu đồng/lượng.

Với các loại vàng khác, giá vàng nhẫn SJC 9999 vẫn giữ giá ổn định so với hôm trước. Giá niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1 chỉ trở lên hiện ở mức 55,8 triệu đồng/lượng mua vào và 56,75 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 9999 loại 0,5 chỉ có giá bán là 56,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng ngày 19/8 theo giờ Việt Nam giao dịch tại mức 1.890 USD/ounce, giảm 4 USD mỗi ounce so với hôm trước.

Thị trường vàng gần đây phải chịu áp lực một phần do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số US Dollar Index tăng. Tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Chỉ số US Dollar Index đạt mức cao nhất trong 9 tuần vào ngày 17/8./.