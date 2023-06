Giá vàng hôm nay (6/6): Trong nước và thế giới đều bật tăng

(TBTCO) - Ngày 6/6, giá vàng thế giới tăng do sự yếu đi của đồng USD và động thái này khiến cho giá vàng trong nước cũng tăng giá.

Sáng ngày 6/6, giá vàng do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và tăng 250 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước với vàng miếng SJC 9999 loại 1 lượng trở lên, niêm yết cụ thể ở mức 66,25 triệu đồng/lượng mua vào và 67,25 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước và thế giới đều tăng vào sáng 6/6. Ảnh: T.L

Vàng miếng SJC 9999 loại 5 chỉ có giá bán ra là 67,27 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC 9999 loại 2 chỉ trở xuống bán ra 67,28 triệu đồng/lượng.

Với các loại vàng khác, giá vàng nhẫn SJC 9999 tăng 150 nghìn đồng mỗi lượng, giá niêm yết vàng nhẫn 9999 loại 1 chỉ trở lên hiện ở mức 55,65 triệu đồng/lượng mua vào và 56,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 9999 loại 0,5 chỉ có giá bán là 56,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng ngày 6/6 theo giờ Việt Nam giao dịch tại mức 1.96`USD/ounce, tăng khoảng 14 USD so với 1 ngày trước đó.

Giá vàng tăng do được thúc đẩy nhờ sự suy yếu của đồng USD. Cùng thời điểm này, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh giảm đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác do vàng được tính giá theo đồng USD./.