Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước và thế giới ngược chiều

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 27/4 tăng do giới đầu tư tìm tới tài sản an toàn trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và lạm phát leo thang. Đầu giờ sáng (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.911 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.