Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng

(TBTCO) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, với mức giảm bằng 50% mức thu hiện hành trong vòng 6 tháng.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định hiện hành.

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước từ 1/12/2021. Ảnh: TL.

Kể từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; các nghị quyết hiện hành của hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Việc đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh dịch Covid-19.

Trước đó vào năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đối với thu ngân sách nhà nước, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm lệ phí trước bạ làm giảm thu ngân sách. Tổng số thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 6 tháng cuối năm 2020 là 7.314 tỷ đồng. Do thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ nên số thu 6 tháng cuối năm được đánh giá là giảm tương ứng 7.314 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số thu lệ phí trước bạ 6 tháng cuối năm 2020 của các địa phương trên cả nước vẫn tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2020, do sản lượng xe ô tô bán ra trong 6 tháng cuối năm tăng gấp 2 lần so với 6 tháng đầu năm.

Việc thực hiện chính sách sẽ làm giảm thu lệ phí trước bạ theo chính sách, nhưng do số lượng xe tăng lên, nên tổng số thu về lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt vẫn tăng lên.

Biện pháp giảm lệ phí này chỉ áp dụng trong vòng 6 tháng, là giải pháp hỗ trợ ngắn hạn, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước những tác động của đại dịch Covid-19./.