Gói vay 35 năm, cơ hội trong tầm tay để “An cư lạc nghiệp” tại Dragon E-Home

Thông tin về dự án Dragon E-Home: Dự án NƠXH Dragon E-Home được kế thừa trọn vẹn cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, không gian sống hiện đại, các tiện ích, dịch vụ công cộng sẵn có của khu đô thị đã đi vào vận hành. Dragon E-Home còn được thụ hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TP. Thủ Đức - trung tâm đô thị sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh. Từ dự án, cư dân nhà ở xã hội thế hệ mới có thể kết nối nhanh đến những khu vực quan trọng trong TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, đặc biệt dễ dàng di chuyển đến trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại và các khu vui chơi giải trí tại phía Đông thành phố chỉ trong bán kính 3km. Bên cạnh lợi thế từ hệ sinh thái đa dạng, Dragon E-Home còn được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn hiện đại, sạch sẽ, an toàn và được bảo trì tốt, nhằm đảm bảo chất lượng sống vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc nhưng có mức giá thành thấp của chương trình nhà ở xã hội, cộng hưởng cùng giá trị tài chính từ đồng hành của HDBank, sẽ mang đến không gian sống thế hệ mới cho người dân có nhu cầu an cư lạc nghiệp tại địa bàn “Phố Đông” của TP. Hồ Chí Minh./.